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台智光案延燒！柯文哲稱「好做哪輪到李四川」 北市府反嗆：聲量焦慮？

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
國立清華大學台北校區月涵堂23日舉行修建工程動土典禮，台北市長蔣萬安（前排右1）、民眾黨主席柯文哲（前排右2）出席，並接受媒體訪問。圖／中央社
國立清華大學台北校區月涵堂23日舉行修建工程動土典禮，台北市長蔣萬安（前排右1）、民眾黨主席柯文哲（前排右2）出席，並接受媒體訪問。圖／中央社

警用監視器傳輸費弊案，引爆前後市長柯文哲蔣萬安開槓，柯文哲今天受訪時再提到，如果任意停掉與台智光合作，找新的電信進來接，會讓北市1萬多支攝影機出現空窗期，「簡單的事我早就做掉，哪裡輪到李四川？」北市府副發言人郭音蘭回擊嗆柯，「什麼都不做，的確最簡單。」

另外，針對柯就台智光案批評蔣萬安市長「配合廠商不合理要求」，郭音蘭說，「柯主席，您又來了！費率、專案合約、監視器數量，全部都是柯前市長任內定下來的，既然覺得不合理，為何當初還這麼定？」「到底有什麼難言苦衷？到底什麼時候才要回答，3M費率定2200元是合理還不合理？」

郭音蘭也問柯，柯主席一直創造場合、主動找蔣萬安市長交鋒，會不會讓外界有一種「聲量焦慮」的感覺？柯前市長一直不正面回答問題，會不會擔心砸了「科學、理性、務實」的招牌？

另外，對於柯前市長批李四川副市長「我跟你講，簡單的事我早就做掉了，哪裡輪到你李四川」，郭音蘭說，柯前市長八年下來，在台智光這個案子上，除了在公文上寫寫心情，臉書上發發公文，到底還做了什麼？或許柯前市長的確是「簡單的早就做了」，因為什麼都不做，的確最簡單。

郭音蘭指出，或許柯前市長在訂定3M費率時，也曾經非常努力；若是如此，過了這麼多天，這個2200元的費率究竟是怎麼定出來的，能不能盡快告訴大家？

李四川 柯文哲 監視器 蔣萬安

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