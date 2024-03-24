快訊

27歲台大女年薪不到90萬「很焦慮」 原因揭曉眾人心疼：贏很多人了

Omega-3脂肪酸好處多，7大功效一次看！多吃這些食物可補充

聽新聞
test
0:00 / 0:00

不在籍投票法案將擱置？ 王鴻薇澄清：完全沒這回事

聯合報／ 記者張睿廷／台北即時報導
國民黨立委王鴻薇。圖／聯合報系資料照
國民黨立委王鴻薇。圖／聯合報系資料照

外傳國民黨立法院黨團認為「不在籍投票法案」爭議過大，將暫時擱置。國民黨立委王鴻薇今天澄清，國民黨團上周開會時，討論主軸為不在籍投票適用範圍，由於事關重大，藍委們認為黨中央與國民黨團應共同討論，釐清方向。但國民黨團完全沒有要拖延或停止推案，外界說法明顯有誤。

王鴻薇說，她上周五參加內部會議，全程在場。當時會議中討論內容是，不在籍投票牽涉範圍廣，立法複雜，適用範圍是否要用於中央級的總統、副總統、立委，還是要擴及地方縣市首長、民意代表，希望大家達成共識。

王鴻薇說，外傳國民黨立法院黨團總召傅崐萁要暫時擱下不在籍投票法案，本會期將不討論，這個說法完全錯誤。

王鴻薇指出，民進黨現在不斷以中國介選攻擊不在籍投票法案，所以國民黨立委也在會中討論，是否暫時開放境內就好，不要擴及國外？

王鴻薇表示，這兩大問題才是黨團會議的討論重點，藍委多認為這個重大方向應由黨中央與黨團共同釐清，絕對沒有要拖延或停止推案，外界說法與實際狀況有相當大的落差。

不在籍投票 國民黨 王鴻薇

延伸閱讀

民主基金會董事長懸而未決 王鴻薇：綠營想架空韓國瑜

民主基金會執行長難喬 藍委：外交部還在卡韓怎協商

死刑存廢辯論 藍委齊轟：9大法官有廢死心證、賴清德民調將雪崩

影／520前可能廢死 王鴻薇：有違8成8的民意

相關新聞

她酸柯文哲「政壇吸血鬼」 地上權租吳欣盈家族50年有避嫌嗎？

警用監視器弊案，引發台北市前後任市長柯文哲、蔣萬安大戰，北市副市長李四川點出最大問題在「費率」，不是柯文哲講的「速率」。...

台智光有股神秘力量 柯文哲採郝龍斌費率乘3倍 綠：柯也內神通外鬼？

台北市警察局監視器傳輸費率弊案，引爆台北市前後任市長柯文哲、蔣萬安開槓。最早揭露台智光弊案的民進黨議員林世宗今天說，整個...

不在籍投票法案將擱置？ 王鴻薇澄清：完全沒這回事

外傳國民黨立法院黨團認為「不在籍投票法案」爭議過大，將暫時擱置。國民黨立委王鴻薇今天澄清，國民黨團上周開會時，討論主軸為...

朝野角力民主基金會執行長人選 柯建銘：兩邊協商中

台灣民主基金會至今未召開董事會改違董、監事，民主基金會執行長黃玉霖建議可望接任董事長的立法院長韓國瑜，針對下一任執行長的...

立院明初審花東快特別條例 柯建銘批違法違憲表決沒用

立法院交通委員會明天審查「花東快速公路建設特別條例草案」，傳出國民黨立院黨團不甲動，要和民進黨立委理性對話。民進黨立院黨...

民主基金會董事長懸而未決 王鴻薇：綠營想架空韓國瑜

台灣民主基金會董事長照慣例應由立法院長韓國瑜擔任，不過至今仍懸而未決。國民黨立委王鴻薇指出，台灣民主基金會至今仍不願召開...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。