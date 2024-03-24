聽新聞
test
0:00 / 0:00
不在籍投票法案將擱置？ 王鴻薇澄清：完全沒這回事
外傳國民黨立法院黨團認為「不在籍投票法案」爭議過大，將暫時擱置。國民黨立委王鴻薇今天澄清，國民黨團上周開會時，討論主軸為不在籍投票適用範圍，由於事關重大，藍委們認為黨中央與國民黨團應共同討論，釐清方向。但國民黨團完全沒有要拖延或停止推案，外界說法明顯有誤。
王鴻薇說，她上周五參加內部會議，全程在場。當時會議中討論內容是，不在籍投票牽涉範圍廣，立法複雜，適用範圍是否要用於中央級的總統、副總統、立委，還是要擴及地方縣市首長、民意代表，希望大家達成共識。
王鴻薇說，外傳國民黨立法院黨團總召傅崐萁要暫時擱下不在籍投票法案，本會期將不討論，這個說法完全錯誤。
王鴻薇指出，民進黨現在不斷以中國介選攻擊不在籍投票法案，所以國民黨立委也在會中討論，是否暫時開放境內就好，不要擴及國外？
王鴻薇表示，這兩大問題才是黨團會議的討論重點，藍委多認為這個重大方向應由黨中央與黨團共同釐清，絕對沒有要拖延或停止推案，外界說法與實際狀況有相當大的落差。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言