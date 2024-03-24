立院明初審花東快特別條例 柯建銘批違法違憲表決沒用

立法院交通委員會明天審查「花東快速公路建設特別條例草案」，傳出國民黨立院黨團不甲動，要和民進黨立委理性對話。民進黨立院黨團總召柯建銘受訪表示，國民黨團總召傅崐萁提出的花東快速公路特別條例、國道六號東延花蓮建設特別條例草案及環島高鐵都是違憲的，表決也無用。

柯建銘表示，憲法規定立委的權力就是質詢、修法，憲法沒有規定的立委不能行使，這是權力分立原則。由行政部門提出法案和預算，立委可以審查，但憲法第70條也規定，立法院對於行政院所提預算案，不得增加支出。

柯建銘表示，而大法官釋字319號和釋字264也解釋很清楚，立委提特別條例或特別預算限期完成，這已經侵犯行政權，這是違憲的，沒什麼好討論。過去時任立委王廷升、徐榛蔚也提過，但出了委員會也無疾而終，現在再重演一次。傅崐萁為選區利益可以理解，但不可以違法違憲。

「如果是這樣那以後總預算讓立法委員來編列就好！」柯建銘說，這是違反權力分立原則很清楚，憲法沒有給予立委的權力不能行使，也不能強迫行政機關要去怎麼做。明天交委會議程只是詢答罷了，要進入逐條每一條都會保留，真的要表決嗎？違法違憲表決也無用。