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民主基金會董事長懸而未決 王鴻薇：綠營想架空韓國瑜

聯合報／ 記者張睿廷／台北即時報導
國民黨立委王鴻薇。圖／聯合報系資料照片
國民黨立委王鴻薇。圖／聯合報系資料照片

台灣民主基金會董事長照慣例應由立法院長韓國瑜擔任，不過至今仍懸而未決。國民黨立委王鴻薇指出，台灣民主基金會至今仍不願召開董事會，外交部長吳釗燮甚至向韓國瑜表示執行長要由總統府派任，完全違反章程，民進黨目的就是想架空韓國瑜。

王鴻薇說，韓國瑜2月1日就任立法院長後，便應由韓擔任董事長，然而，台灣民主基金會至今仍不肯召開董事會，官方網站甚至在沒有召開董事會的情況下，公布新任董事，此舉完全不符合社團法人、財團法人相關規定，這樣的做法只是在拖延讓韓國瑜擔任董事長。

王鴻薇說，吳釗燮拜訪韓國瑜時，甚至直接講明，可以讓韓國瑜擔任董事長，不過執行長要由總統府派任。這也是為何台灣民主基金會至今仍不願召開董事會的原因，這些人就是想架空韓國瑜，想要爭取執行長的主導權。

王鴻薇提到，民主基金會的章程，白紙黑字，寫得清楚，執行長應由董事長提名，董事會同意後派之，執行長由董事長派任再正常不過，符合章程。不過現在的執行長竟然在官方網站說還要經過民主協商機制，章程都已經清楚寫明，到底還要協商什麼？

王鴻薇表示，民進黨如果連白紙黑字都不願意尊重，到現在還不願意召開董事會，就是違反章程，而背後的目的，不言可喻，就是要架空韓國瑜。

王鴻薇 韓國瑜

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