收到「詐彈」然後呢？美炸彈威脅指南訂風險標準

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聯合報／ 記者侯俐安／台北即時報導
美國衛生服務部2021年受到炸彈威脅。（Getty Images）
美國衛生服務部2021年受到炸彈威脅。（Getty Images）

近年國內炸彈恐嚇事件層出不窮，美國網際安全暨基礎設施安全局（CISA）去年八月發布炸彈威脅指南，包含從書面、網路、社群媒體或當面收到威脅時，應如何處理，並將威脅評估分為低、中、高風險，依據威脅性給予明確的應對建議。

美國網際安全暨基礎設施安全局炸彈預防辦公室發布指南時指出，美國2022年炸彈威脅比前一年增加35％，保持警惕以減少人員和基礎設施的影響，比以往都更加重要。

該指南在威脅評估章節中指出，由於大部分的威脅都被證明是虛假的，因此決策者必須確定威脅的嚴重程度，包含威脅的即時性、準確措辭、過去該設施或類似設施的威脅，以及真實程度、合理性等。

指南中指出，威脅愈現實或具體，就愈應認真看待。其中，低風險主要是缺乏威脅性，包含威脅是模糊、間接的，來電者曾多次發出威脅、缺乏細節等。

中等風險的跡象包含，威脅是直接且可行的，措辭中顯示對如何實行該行為，進行深思熟慮的計畫，並表示可能的地點、時間，但不包括明確的準備步驟，以及顯示犯罪者掌握有關製造炸彈裝置所需的資訊等。

高度風險則是更明確且具體、明確、現實，包含列出設備名稱、時間、地點，加害者提供個人身分，威脅表明已採取具體措施。在高威脅的部分，必須對現場進行部分或全部疏散。

美國網際安全暨基礎設施安全局炸彈預防辦公室指出，每次威脅都是獨特的，即使不存在爆炸裝置，炸彈威脅也可能對地點、組織、事件、社區和人員產生操作、財務和心理影響，這可能危險且代價高昂，必須快速評估以減輕直接影響，該指南提供有助於有序地應對炸彈威脅。

炸彈 美國 風險

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