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「詐彈」接二連三 朝野立委籲強化風險評估

聯合報／ 記者侯俐安／台北即時報導
立法院議場。記者陳正興／攝影
立法院議場。記者陳正興／攝影

立法院多名朝野立委日前陸續收到炸彈恐嚇信，均為「詐彈」，數周後刑事局指稱經掌握是「西安陸生單獨犯案」，前天台東縣立美術館也收到恐嚇郵件，指館內放置4顆炸彈，美術館為此閉館一天。網路恐嚇接二連三，朝野立委認為，台灣應針對此類案件，強化風險評估的程序及準則。

國民黨立委羅智強表示，類似的狀況就是「不怕一萬、只怕萬一」，以他日前收到網路恐嚇炸彈信，信中恐嚇對象是針對整個立法院，換言之，他接到也必須向警方反映，不能當成沒這件事，因為終究是個恐嚇訊息。

羅智強說，警方事後稱恐嚇信件來自境外、來自新加坡。但很顯然的是，以現在的應對方式，現在兩岸關係、國際處境，很多司法和維護國家安全的行動確實比較困難，但也不能擺著沒作為。

「可以一千次狼來了，但萬一真的來了怎麼辦？」羅智強表示，國安單位不能等閒視之，應該有其他國家案例參考，畢竟類似事件不只台灣有，各國用什麼方式處理，國安單位應更積極。

國民黨立委牛煦庭表示，政府部門處理炸彈恐嚇訊息時，若能有更細緻的標準作業程序（SOP）會更好，他當初接到訊息的時候是很猶豫，報案必然勞師動眾，處理這種高機率是騷擾的行為，不免浪費資源；但如果不通報，似乎不能完全排除風險。如果能有一套標準，讓各部會提高因應綜效，值得討論。關鍵還是如何快速掌握這種跨境騷擾的來源，並予以打擊，才會終結這種行為。

民進黨立委王美惠表示，台灣近幾個月不少公共場所、政府機關及民意代表，都有收到炸彈客的威脅，前兩天還造成台東美術館緊急閉園，這些炸彈恐嚇案，都已增加民眾的恐慌。

王美惠表示，台灣應該要針對此類案件有風險評估的程序及準則，不應因為這種惡劣的惡作劇行為，造成警察人員疲於奔命，浪費社會資源。

民進黨立委陳冠廷日前也指出，這些事件中混雜的假訊息可能掩蓋了真實的威脅，或是為未來的行動做準備，意圖混淆視聽。這顯示這些行為已經不僅是個別的恐嚇，而是涉及到國家安全的問題，需要國安情治機構跨部會合作，迅速有效地應對。

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