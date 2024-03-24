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綠黨務檢討 王義川：活動太老派

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北報導
民進黨政策會執行長王義川。圖／聯合報系資料照片
民進黨政策會執行長王義川。圖／聯合報系資料照片

民進黨大選後啟動黨務再造計畫，前天舉行黨務革新青年討論會。民進黨政策會執行長王義川在閉門會議中直言，民進黨過往所舉辦活動太老派，也太依賴動員，應該要有所改進，且許多青年入黨除了繳黨費外，並無其他收穫，與一般支持者沒有區別。

二○二四總統大選，民進黨在過去八年無往不利的年輕族群選票，已不再有優勢，黨內近來頻舉辦檢討、座談會，盼找回年輕人支持。黨務革新青年討論會台北場共超過七十名青年黨公職與青年黨員出席，就黨務組織再造、宣傳溝通平台再升級等議題進行廣泛討論。王義川提到，綜整先前聽到的年輕黨員意見有幾項重點，首先是黨中央與地方黨部相關的提名制度問題，這點組織部已列入檢討。青年培訓部分，民進黨青年部已培訓約二百位年輕人，後續將建立類似人力銀行的青年人才庫，和各地議員媒合實習機會，未來實習生還可以續留擔任助理等政治相關工作。

民進黨 王義川 青年

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