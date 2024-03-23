揭民主基金會遲不召開董事會原因 王鴻薇：韓國瑜不接受吳釗燮1提議

民主基金會執行長黃玉霖今天發出聲明表示，把民主協商產生提名的執行長人選打成「政治酬庸」不公平，他呼籲盡快回到政黨民主協商慣例產生執行長人選。國民黨立委王鴻薇反嗆，依照基金會組織章程，執行長人選由董事長提名，但外交部現在就是不開董事會讓立法院長韓國瑜就任董事長，到底要協商什麼？

王鴻薇說，之前外交部長吳釗燮曾經來找韓國瑜，告知董事長讓韓國瑜做，但執行長要讓外交部來派，但韓國瑜不接受，這也就是民主基金會遲遲不召開董事會的主要原因。

王鴻薇說，黃玉霖說要以民主協商傳統慣例處理執行長人選，但依照民主基金組織章程第十七條，「本會設執行長一人，由董事長提名，經董事會同意後遴聘之。」既然韓國瑜已經表明將邀請政大教授盧業中出任執行長，就等召開董事會通過，韓國瑜還要做什麼協商？

王鴻薇也質疑，黃玉霖現在在官網上發出聲明，到底代表誰？現在董事長應該要換人了，到底是誰給黃玉霖的權力，難道是代理董事長吳釗燮？背後是外交部在撐腰？

王鴻薇也點出，民主基金會網上公布各政黨新推派的董事代表，照理來說，要換董事一定要先召開董事會，但民主基金會竟然在沒召開董事會的情況下，就先在官網上公布新任董事名單，這也不合常理。

原本擔任民主基金會董事的國民黨立委柯志恩也說，她是被告知官網上的政黨董事代表已經不是她，且從未正式開會更換董事，真的很怪。