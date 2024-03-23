台智光案 黃智賢：首善之都台北竟不用中華電信？

國民黨台北市議員陳重文涉嫌監視器弊案羈押禁見，媒體人黃智賢在臉書表示，希望這只是開始，呼籲檢方不要只查一小塊，質疑台北市是首善之都，用的網路竟然是台智光而不是中華電信。

黃智賢質疑，台北市政府幹嘛不用中華電信，台智光和中華電信的技術是同一個等級嗎？市政府不需要網路系統好點、穩定點嗎？把整個台北市府管轄的機關，賣身給台智光，難道不該追究？

黃智賢指出，台北市政府被台智光咬一口肥肥的，這一口就是25年；搞了12年，台智光超過85％營業額都來自台北市政府，這是哪門子火山孝子？陳重文看起來是蒼蠅叮跟上去，吃市政府的民脂民膏。

黃智賢質疑，陳重文是第一顆粽子嗎？還是第一隻蒼蠅？後面還有多少人涉案？2012年是誰簽這25年的怪異不平等合約？2017年又是哪個市長跟台智光簽了約？台智光案要追究徹底，就不能只查後半段，2012那份25年合約是萬惡之源，檢調必須查清楚。