拋議員選舉提名「N+1」基層炸鍋？柯文哲改口這麼說
民眾黨主席柯文哲日前拋出2026議員提名「N+1」計畫，但黨內認為恐導致現任議員落選。柯文哲上午出席清大月涵堂修建動土典禮受訪，對於Ｎ＋２，他改口「Ｎ＋１大家都很害怕了，還Ｎ＋２？」
另外，柯文哲的IG有一起開晨會影片，還要辦活動，媒體問柯文哲，晨會這麼早，有人會捧場？柯文哲說，他都7點半上班，如果8點上班，就會遇到交通尖峰時間，後來發現每天早30分鐘上班，在路上一天可以節省10分鐘，這樣8年能節省多少？台北的交通接近8點上班尖峰就會高上去，早30分鐘上班每天可以省10分鐘。
至於活動會不會太早沒人去？他說，要來買就來買，不買就算了，但不管是選舉、執政，都是改變政治文化的社會運動，要勇敢講出想法。
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