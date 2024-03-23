尷尬！蔣萬安、柯文哲出席活動座位排一起 柯會後反嗆這句

台北市議員陳重文涉嫌收受警用監視器業者台灣智慧光網負責人賄賂被收押，監視器傳輸費率，近來引發前台北市長柯文哲與現任市長蔣萬安針對預算增加，隔空交鋒。蔣萬安上午受訪時反問柯文哲「那時候為什麼要簽訂2200費率的專案？」，兩人出席活動座位排一起，柯文哲會後受訪時也不干示弱，反嗆「好膽就去臨時會啊」。

蔣萬安今早第一個行程是出席台北城市祈禱早餐會，針對監視器案，蔣萬安受訪時對媒體表示，警察局的專案費率是在柯市長任內106年所簽訂，3M費率是每月2200元，再加上議會但書要求全面使用3M，北市府依照此編列預算，所以其實要問柯主席他那時候為什麼要簽訂2200費率的專案。

蔣萬安接下來第二個行程，與柯文哲一同出席清大月涵堂修建動土典禮，柯、蔣兩人幾乎抵達，座位被安排在一起。兩人也短暫交談監視器案，柯文哲提醒蔣萬安，問題是2M跟3M，可以用2M幹嘛要用3M，蔣萬安說，3M外，還有一些增加的設備，因為汰換。

蔣萬安在結束後即離開，柯文哲則留下接受媒體訪問。柯文哲說，他只要問兩個問題，第一點，為什麼不敢開臨時會 ？如果是坦蕩蕩誠心檢討，就開臨時會，把來龍去脈講清楚；第二點最關鍵 ，為什麼柯文哲編的預算是4.6億，到蔣萬安才隔1年變成5.5億，多了9千萬，這兩個問題要先回答。

柯文哲說，他當台北市長，只有兩次提覆議案，一是重陽敬老金，這大家都理解，第二是台智光傳輸費用，加了但書，他提覆議，這在議會是何等重大的事情，沒有特別理由行政單位不會提。

他說，台北市有1萬多支攝影機，其實當時就有議員在施壓，前警察局長壓力大，他說他來扛，就和當時的祕書長陳志銘2人自己跳下來，去警察局開專案會議，顧問公司也找來，其實大多狀況下2M傳輸速率就可以解決，因為科技在進步，2M就可以解決，不需要3M。

柯文哲指出，廠商為了要多賺一點錢，就去施壓議會，能不能用3M不用2M，但他覺得做事合理就好，用最寬鬆的標準，每一支攝影機去測，如有延遲、影像不清，這些用3M，其他可以的用2M解決，就繼續用2M，所以他任內使用3M的攝影機，只有23%，另77%是用2M，但是貪心，想賺更多，希望100%都用3M。