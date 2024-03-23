快訊

林襄體重只剩「3字頭」 網見實際數字驚：倒過來都比我瘦！

影／北市公立國中「國際教育旅行」6天5夜逾6萬元 律師驚：家長口袋要夠深

陳文茜消風16公斤！休克3次靠神醫「鬼門關」撿回一命

聽新聞
test
0:00 / 0:00

尷尬！蔣萬安、柯文哲出席活動座位排一起 柯會後反嗆這句

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
台北市長蔣萬安與前市長柯文哲一同出席清大月涵堂修建動土典禮，柯、蔣兩人談及北市監視器案。記者楊正海／攝影
台北市長蔣萬安與前市長柯文哲一同出席清大月涵堂修建動土典禮，柯、蔣兩人談及北市監視器案。記者楊正海／攝影

台北市議員陳重文涉嫌收受警用監視器業者台灣智慧光網負責人賄賂被收押，監視器傳輸費率，近來引發前台北市長柯文哲與現任市長蔣萬安針對預算增加，隔空交鋒。蔣萬安上午受訪時反問柯文哲「那時候為什麼要簽訂2200費率的專案？」，兩人出席活動座位排一起，柯文哲會後受訪時也不干示弱，反嗆「好膽就去臨時會啊」。

蔣萬安今早第一個行程是出席台北城市祈禱早餐會，針對監視器案，蔣萬安受訪時對媒體表示，警察局的專案費率是在柯市長任內106年所簽訂，3M費率是每月2200元，再加上議會但書要求全面使用3M，北市府依照此編列預算，所以其實要問柯主席他那時候為什麼要簽訂2200費率的專案。

蔣萬安接下來第二個行程，與柯文哲一同出席清大月涵堂修建動土典禮，柯、蔣兩人幾乎抵達，座位被安排在一起。兩人也短暫交談監視器案，柯文哲提醒蔣萬安，問題是2M跟3M，可以用2M幹嘛要用3M，蔣萬安說，3M外，還有一些增加的設備，因為汰換。

蔣萬安在結束後即離開，柯文哲則留下接受媒體訪問。柯文哲說，他只要問兩個問題，第一點，為什麼不敢開臨時會 ？如果是坦蕩蕩誠心檢討，就開臨時會，把來龍去脈講清楚；第二點最關鍵 ，為什麼柯文哲編的預算是4.6億，到蔣萬安才隔1年變成5.5億，多了9千萬，這兩個問題要先回答。

柯文哲說，他當台北市長，只有兩次提覆議案，一是重陽敬老金，這大家都理解，第二是台智光傳輸費用，加了但書，他提覆議，這在議會是何等重大的事情，沒有特別理由行政單位不會提。

他說，台北市有1萬多支攝影機，其實當時就有議員在施壓，前警察局長壓力大，他說他來扛，就和當時的祕書長陳志銘2人自己跳下來，去警察局開專案會議，顧問公司也找來，其實大多狀況下2M傳輸速率就可以解決，因為科技在進步，2M就可以解決，不需要3M。

柯文哲指出，廠商為了要多賺一點錢，就去施壓議會，能不能用3M不用2M，但他覺得做事合理就好，用最寬鬆的標準，每一支攝影機去測，如有延遲、影像不清，這些用3M，其他可以的用2M解決，就繼續用2M，所以他任內使用3M的攝影機，只有23%，另77%是用2M，但是貪心，想賺更多，希望100%都用3M。

柯文哲表示，蔣萬安說費率是柯文哲訂的，但問為什麼預算是4.6億，到了蔣市府是5.5億，這才是關鍵，「就是把23%改成100%用3M」就是這麼簡單。

民眾黨主席柯文哲出席清大月涵堂修建動土典禮受訪。記者楊正海／攝影
民眾黨主席柯文哲出席清大月涵堂修建動土典禮受訪。記者楊正海／攝影

柯文哲 監視器 蔣萬安 陳重文

延伸閱讀

影／為監視器案槓上 蔣萬安、柯文哲動土典禮上交鋒

監視器案燒 蔣萬安反問柯文哲：為何簽2200費率專案

4月電價漲 蔣萬安再提北捷：盼中央專案補助

北市臨時會流會改談話會「綠營全退席」 白營批：好意思笑國民黨？

相關新聞

跟陳重文交情不錯 柯：我當台北市長他不會遇到這種事

台北市議員陳重文涉嫌收受警用監視器業者台灣智慧光網負責人賄賂被收押，監視器傳輸費率，近來引發前台北市長柯文哲與現任市長蔣...

拋議員選舉提名「N+1」基層炸鍋？柯文哲改口這麼說

民眾黨主席柯文哲日前拋出2026議員提名「N+1」計畫，但黨內認為恐導致現任議員落選。柯文哲上午出席清大月涵堂修建動土典...

尷尬！蔣萬安、柯文哲出席活動座位排一起 柯會後反嗆這句

台北市議員陳重文涉嫌收受警用監視器業者台灣智慧光網負責人賄賂被收押，監視器傳輸費率，近來引發前台北市長柯文哲與現任市長蔣...

林濁水：應宣示主權的是台海中線、金廈海域 非太平島

立法院外交國防委員預計5月16日登太平島考察，由立法院副院長江啟臣帶隊。前立委林濁水今早在臉書表示，出現主權或國安緊張時...

網路溫度計政治聲量出爐 韓國瑜居冠領先蔡總統兩倍

立法院開議至今快2個月，網路溫度計公布近一周政治人物口碑排名，立法院院長韓國瑜居冠，他的網路聲量是居次的蔡英文總統的兩倍...

監委：陳宗彥性招待暗語「喝咖啡」對小姐還有特別要求

監察院調查行政院前發言人陳宗彥「小芸案」，完整調查報告出爐。報告指出，酒店業者在對話時以陳董、同學、老闆的朋友來代稱陳宗...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。