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雲嘉搶水 綠憂擾動票倉

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北報導
台積電將在嘉科設廠，初期將從雲林湖山水庫支援用水，雲林縣民反彈。圖／聯合報系資料照片
台積電將在嘉科設廠，初期將從雲林湖山水庫支援用水，雲林縣民反彈。圖／聯合報系資料照片

雲林麥寮、虎尾兩鄉鎮長補選，藍白重兵部署，儼然二○二六雲林縣長前哨戰，綠營布局兩年後選戰，本來就不樂觀，最近台積電要在嘉義設封裝廠，水利署打算從雲林引水，引發雲林縣府跳腳，雲嘉搶水大戰，擾動南部票倉，讓民進黨地方人士感到憂心。

民進黨人士坦言，搶水議題看似對縣市長布局影響有限；但放眼兩年後縣長選戰，綠營確實沒樂觀本錢，派系整合要更團結。虎尾鎮長補選，民進黨候選人林明正徒步拜票爭取支持；麥寮鄉長補選，許忠富以無黨籍捲土重來，許表示，將邀副總統賴清德站台。

雲嘉地方人士表示，雲林立委選舉結果，海線蘇治芬無法連任，山線劉建國責任更重，兩人未能合作，早已不是新聞；蘇治芬雖落選，但地方系統實力仍在，未來兩人如何有效整合，是雲林縣長選戰能否扳回一城的關鍵。

劉建國 台積電 民進黨 水利署 蘇治芬 賴清德 雲林

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