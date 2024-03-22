香港基本法23條明上路 陳建仁籲國人「要特別小心」

香港基本法23條明天實施，民進黨立委賴瑞隆今天在立法院院會質詢相關議題，行政院長陳建仁答詢，台灣人民一定要提高警覺並以香港為戒，全民團結一致抵抗任何威權獨裁的制度。

賴瑞隆質詢，台灣每年有很多人到香港觀光，陳建仁有沒有什麼要呼籲的。陳建仁答詢，香港基本法23條明天要實施，呼籲台灣人民去香港的時候，務必要注意自己的安全，一定要確認後再去香港，要特別小心。

陳建仁答詢，他一直對香港寄與厚望，因為香港算是在亞洲地區很早自由民主法治的城市，近年來卻越來越背離道路，他為香港人民感到痛心；一個城市如果沒有從自由民主法治、尊重人權的角度來發展，經濟是無法進步的。

賴瑞隆質詢，香港外資陸續撤離，東方明珠自由經濟體制開始往下走，全球關注。陳建仁答詢，台灣人民一定要提高警覺，並且以香港為戒，如果台灣沒有自由民主法治，那台灣的經濟發展也一定會像香港一樣衰落。

陳建仁答詢，希望2300萬人民都能珍惜台灣的自由民主，大家團結一致來抵抗任何威權獨裁的制度，更希望威權獨裁的國家也能向台灣學習，未來成為一個自由民主法治、尊重人權的國家，這樣這個區域才會越來越穩定、繁榮。