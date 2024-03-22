快訊

政院確定了！因應央行升息 7種貸款政府補貼

聽新聞
test
0:00 / 0:00

「台鐵漲價研議中」陳揆：高鐵、客運、捷運不變

聯合報／ 記者歐陽良盈／台北即時報導
行政院長陳建仁（左）、交通部長王國材（右）今天到立法院備詢。記者曾吉松／攝影
行政院長陳建仁（左）、交通部長王國材（右）今天到立法院備詢。記者曾吉松／攝影

國民黨立委徐巧芯今天在立法院院會質詢，台鐵、高鐵捷運、客運等大眾運輸工具會不會漲價？行政院長陳建仁答詢，客運、高鐵不會漲的機會高，捷運多數乘客用TPASS，沒有漲價的正當性，台鐵之前就說會調整票價，正在研議中。

陳建仁答詢，燃油巴士大部分都燃油，所以沒有漲價的空間，客運不會漲；高鐵是一個公司，電的成本對他們來說佔比不高，且去年高鐵營運有滿好的盈餘，會呼籲高鐵不要漲價，高鐵不漲價機會高。

陳建仁答詢，在高雄和台北搭乘捷運的人很多都用TPASS，TPASS絕對不會漲價，如果北捷或高捷為了少數沒有用TPASS的人而漲價，民眾會覺得很奇怪。

陳建仁答詢，捷運歸地方政府管，捷運費率由地方政府決定，大部分常用捷運的乘客使用TPASS，地方政府有這樣的數據，因此若捷運要漲價的話，沒有正當性。行政院目前對於地方政府捷運電費凍漲或補助也無相關規劃。

陳建仁答詢，台鐵的部分，很早以前就有說要調整票價，現在還在研議過程中，還沒提出來。交通部長王國材答詢，台鐵現在是公司化，正在初擬，通過董事會後就送交通匯率審議委員會，現在還有一段時間，不是馬上。

國民黨立委徐巧芯。記者屈彥辰／攝影
國民黨立委徐巧芯。記者屈彥辰／攝影

捷運 漲價 高鐵

延伸閱讀

無人機國家隊用陸製馬達 陳建仁老神在在：不用大驚小怪

藍委促板南線延汐止 陳建仁：北北基都同意基隆捷運

是否續推數位身分證 陳建仁：待個資保護委員會討論

藍委稱NCC對中天16次敗訴很丟臉 點名陳耀祥應請辭

相關新聞

快交接了！賴清德上緊發條 今啟動國防訪視、開始參與軍談

520政府交接前夕，黨政知情人士表示，為更通盤掌握當前國內外政、經、軍情勢，助益後續各項國政推展，總統當選人賴清德今天啟...

總統國情報告「即問即答」違憲嗎？綠：尊重立院共識

國民黨立委提案明定總統應每年定期向立法院進行國情報告，並採取即問即答。民進黨立法院黨團則認為這逾越憲法授權；國民黨今天質...

「台鐵漲價研議中」陳揆：高鐵、客運、捷運不變

國民黨立委徐巧芯今天在立法院院會質詢，台鐵、高鐵、捷運、客運等大眾運輸工具會不會漲價？行政院長陳建仁答詢，客運、高鐵不會...

陸方回應了！金門2釣客迷航遭留置「民間人士將先送回」

金門胡姓、吳姓釣客出海釣魚失聯，被中國海警尋獲滯留多天。中國今天臨時通知將先送回民間人士身分的吳男，立委陳玉珍除感謝中方...

會推台獨公投嗎？陳建仁：現在政策就是維持現狀

國民黨立委羅明才今天詢問行政院長陳建仁，台灣會不會推動獨立或再次推動獨立公投。陳建仁說，政府現在的政策就是希望能夠維持現...

藍委示警「電價漲削弱產業競爭力」賴清德應全面檢討

4月電價擬調漲，恐帶動物價上漲。國民黨立委賴士葆今日表示，工總聽聞電價要上漲，盼政府繼續運轉核電廠，否則削減產業競爭力，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。