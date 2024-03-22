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「台鐵漲價研議中」陳揆：高鐵、客運、捷運不變
國民黨立委徐巧芯今天在立法院院會質詢，台鐵、高鐵、捷運、客運等大眾運輸工具會不會漲價？行政院長陳建仁答詢，客運、高鐵不會漲的機會高，捷運多數乘客用TPASS，沒有漲價的正當性，台鐵之前就說會調整票價，正在研議中。
陳建仁答詢，燃油巴士大部分都燃油，所以沒有漲價的空間，客運不會漲；高鐵是一個公司，電的成本對他們來說佔比不高，且去年高鐵營運有滿好的盈餘，會呼籲高鐵不要漲價，高鐵不漲價機會高。
陳建仁答詢，在高雄和台北搭乘捷運的人很多都用TPASS，TPASS絕對不會漲價，如果北捷或高捷為了少數沒有用TPASS的人而漲價，民眾會覺得很奇怪。
陳建仁答詢，捷運歸地方政府管，捷運費率由地方政府決定，大部分常用捷運的乘客使用TPASS，地方政府有這樣的數據，因此若捷運要漲價的話，沒有正當性。行政院目前對於地方政府捷運電費凍漲或補助也無相關規劃。
陳建仁答詢，台鐵的部分，很早以前就有說要調整票價，現在還在研議過程中，還沒提出來。交通部長王國材答詢，台鐵現在是公司化，正在初擬，通過董事會後就送交通匯率審議委員會，現在還有一段時間，不是馬上。
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