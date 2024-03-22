藍委示警「電價漲削弱產業競爭力」賴清德應全面檢討

4月電價擬調漲，恐帶動物價上漲。國民黨立委賴士葆今日表示，工總聽聞電價要上漲，盼政府繼續運轉核電廠，否則削減產業競爭力，傳統產業會營運困難。電價上漲帶動物價上漲，累積民怨要歸咎於錯誤的非核能源政策。

賴士葆表示，電價全面上漲平均漲幅11％，電價上漲影響百工百業，甚至家庭用戶也涵蓋。醫療院所、學校、交通事業單位紛紛吐苦水，要求可以得到豁免凍漲或是得到補貼，否則就是漲價，一旦醫療、交通費上漲，帶動民生物資、房租、小吃等齊上揚就是必然的結果。老百姓除了要面對電價上漲，更難以應付的是百物齊漲讓荷包縮水的苦果，恐怕央行升息半碼來對抗通膨能達到的效果有限，這就是一條牛剝兩層皮。

賴士葆指出，台電這兩年，每年虧損2000億左右，台電的資本額從3300億增資到5800億，去年超徵稅收的錢又撥出500億補貼台電的窟窿，這一切的源頭歸咎於錯誤的能源政策，非核家園的代價捨棄便宜的核電不用，綠能成本昂貴，台電當然虧損。到去年底止，工業生產指數連19黑，全年衰退12.45％，工總聽聞電價要上漲，疾呼政府讓核電廠繼續運轉，否則削減產業競爭力，很多傳統產業會營運困難。

賴士葆提到，賴清德日前拜訪半導體產業的大老，他們提出政府應該重新檢討能源政策，要政府發展更進步安全的核電，或是放手允許半導體業者自行組成團隊來蓋核電廠，讓產業用電自給自足，醞釀這些想法，半導體業者已經討論一段時間了。想想過去政府買不到疫苗的前車之鑑，最後也是企業自力救濟出面幫政府買到疫苗，總統當選人賴清德為著台灣的產業永續，真該好好思考這個建設性的議題了。否則電價上漲帶動全面蓄勢待發的物價上漲，所累積的民怨，最後還是要歸咎於錯誤的非核能源政策。