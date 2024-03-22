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快交接了！賴清德上緊發條 今啟動國防訪視、開始參與軍談

聯合報／ 記者周佑政／台北即時報導
總統當選人賴清德（右）今天上午前進嘉義亞洲無人機AI創新應用研發中心，與台灣無人機業者交流座談。記者劉學聖／攝影
總統當選人賴清德（右）今天上午前進嘉義亞洲無人機AI創新應用研發中心，與台灣無人機業者交流座談。記者劉學聖／攝影

520政府交接前夕，黨政知情人士表示，為更通盤掌握當前國內外政、經、軍情勢，助益後續各項國政推展，總統當選人賴清德今天啟動國防訪視行程，首站為南部的防空相關單位，此外，近期賴清德也已在蔡英文總統安排下，參與例行的軍事會談及國安事務討論，一切以重大國政、國安事務運作無縫接軌為目標。

賴清德近期啟動「信賴新政，穩健接棒」產業交流請益之旅，今天上午前進嘉義亞洲無人機AI創新應用研發中心，與台灣無人機業者交流座談，下午則前往南部防空相關單位訪視。

知情人士表示，為更通盤掌握當前國內外政、經、軍情勢，助益後續各項國政推展，在政府交接團隊規劃下，賴清德把握就任前的黃金時間，日前開始產業經濟的走訪，就產業發展現狀、國內外環境及相關政策推動進行全面性的了解，並聽取各界意見。在國防與國家安全部分，今天也啟動國防訪視行程，首站為南部的防空相關單位。

政權交接期間，賴清德也將啟動一系列的國防單位訪視，知情人士說，賴清德預計走訪的單位，包括戰略執行單位與指揮機構、作戰執行單位，重要軍事基地及國防科研單位等，有系統的就當前區域形勢、整體防衛構想及戰略，到國軍建軍整備情形、重大國防科研進展等事務，進行全盤的了解掌握。

知情人士表示，除了相關業務的交接準備，以及實地訪視的行程規劃，近期賴清德也已在蔡總統安排下，參與例行的軍事會談及國安事務討論，一切以重大國政、國安事務運作無縫接軌為目標，而隨著520越來越近，賴清德以及團隊近期以來，也正在這些工作上全力投入。

國安 行程 賴清德

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