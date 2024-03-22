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江啟臣帶隊考察太平島「拉高層級」 吳思瑤：別成麻煩製造者

聯合報／ 記者林縉明／台北即時報導
立法院副院長江啟臣報名太平島考察團。圖／聯合報系資料照片
立法院副院長江啟臣報名太平島考察團。圖／聯合報系資料照片

立法院外交國防委員會預定5月16日安排至太平島考察，最早呼籲蔡英文總統應該登島宣示主權的立法院副院長江啟臣確定參加。民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤表示，江啟臣帶隊可能拉高層級，造成國際效益更大，希望國民黨立委三思而後行，不要變成麻煩製造者。

外交國防委員會登太平島報名在今天中午截止，已經報名的立委包括江啟臣、國民黨籍召委馬文君、徐巧芯、黃仁、林思銘、賴士葆、鄭正鈐、翁曉玲、羅智強、民眾黨立委林憶君、林國成、陳昭姿等人，民進黨立委蔡易餘原本傳出有意參加，但最終決定不報名。

蔡易餘表示，本來就很想登上太平島，但考量現在時間點不適合，決定取消不參加太平島考察團。

吳思瑤表示，黨團沒有特別強制要求黨團成員不能參加，內部立場很一致，這個時間點不宜，國民黨考察團大陣仗要去太平島考察，會造成南海局勢讓國際覺得台灣是挑釁者，相信民進黨立委都沒去考察，都能理解時機點有待商榷。

對於江啟臣報名太平島考察團，吳思瑤說，尊重召委安排考察的權益，但南海緊張情勢的時間點，考察團規模愈來愈大，尤其是立法院是國家憲政機關，代表國家，江啟臣若是隨團考察，會造成國際社會認為台灣是挑釁者，希望國民黨立委三思，不要成為麻煩製造者。

耗資新台幣17億餘元的「南沙太平島港側浚深及碼頭整修工程」，18日舉行完工啟用儀式。圖／漁業署提供
耗資新台幣17億餘元的「南沙太平島港側浚深及碼頭整修工程」，18日舉行完工啟用儀式。圖／漁業署提供

吳思瑤 太平島 江啟臣 考察

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