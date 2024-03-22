遭綠營質疑家族與台智光有關 朱立倫回嗆「胡說八道」

國民黨台北市議員陳重文涉嫌收受台灣智慧光網賄賂目前羈押中，綠營更點名台智光與國民黨主席朱立倫家族關係匪淺，要朱立倫出來面對。國民黨主席朱立倫今天回嗆，「民進黨真是胡說八道、胡扯」，家族早就不是台通光股東，跟台智光也沒關係，呼籲即將就任總統的賴清德不要放縱底下戰狼不斷攻擊國民黨，如此政黨政治不是台灣人民之福。

國民黨全國婦女團體領袖今天到立法院參訪，朱立倫也到場參加。朱立倫在立法院面對媒體訪問，對於陳重文涉嫌收受台灣智慧光網賄賂目前羈押一事，朱立倫說，「一切依照相關黨紀處理」，司法最重要是毋枉毋縱，將尊重司法。

另外對於民進黨點名台智光前身是台通光，台通光當時的股東之一為朱立倫岳父高育仁家族百分之百持股的「育華投資開發公司」。朱立倫痛批，民進黨胡說八道，「用十幾年前舊資料，事實上早就不是台通光股東，跟台智光也沒關係」。

朱立倫抨擊，民進黨想要胡扯、潑糞，用戰狼戰術對付他，他不知道賴清德總統就職後，台灣政局會怎麼變化？敬告賴清德若放縱戰狼不斷攻擊國民黨主席、國民黨立委、國民黨縣市首長，甚至查封國民黨資產，丟給國民黨所有負債，台灣政治恐不得安寧，「若這是你（賴清德）喜歡的政黨政治，絕對不是台灣之福」。