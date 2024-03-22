快訊

中職／以隊長身分加盟！ 龍隊勝利女神李多慧真的變「小龍女 」

獨／賴清德參觀無人機國家隊 螺旋槳竟出現「made in China」

長榮經營權之爭...老三連襟謝國獻找黑道恐嚇老臣 判關3年10月定讞

北市監視器弊案 柯文哲：郝龍斌定的約怪 蔣萬安還多給9千萬

聯合報／ 記者歐陽良盈／台北即時報導
民眾黨主席柯文哲。圖/聯合報系資料照片
民眾黨主席柯文哲。圖/聯合報系資料照片

國民黨台北市議員陳重文涉嫌監視器弊案羈押禁見，民眾黨主席柯文哲今早表示，這是前台北市長郝龍斌時代就簽的約，一簽就是25年，他任內想解約卻無法，唯一方法就是盡力監督，當時他編的預算是4.6億元，隔年蔣萬安上任後增加了9000萬。

柯文哲說，他擔任台北市長期間很想解約，但法務局、資訊局去翻條文，法律上沒有辦法解約，當時唯一方法就是盡自己最大力量去監督，離開台北市府最後一份公文也是與此相關，上面寫「財團勾結議會、詐取國家錢財」。

柯文哲表示，他當年為此覆議，但國民黨、民進黨卻聯手把覆議推翻，質疑「國民黨跟民進黨什麼時候合作過？」、「當時我就說這不行，所以我編的預算是4.6億。」

柯文哲質疑，他當初編的預算是4.6億，為什麼隔年換蔣萬安上任，送到議會的預算是5.5億，多了9000萬？「今天是他要解釋說，為什麼你們隔一年要多編9000萬的預算？才有後面又什麼國民黨團開會開老半天、最後刪個2000萬變5.3億，所以結論，這個約當年就是怪怪的。」

柯文哲表示，他只能盡最大力量去監督，卻仍遭到藍綠兩黨聯合反撲，揶揄「然後都已經鬧這麼大了，你們第二年還敢預算多編9000萬，也實在是厲害。」

民眾黨主席柯文哲（中）、民眾黨立法院黨團總召黃國昌（左）、民眾黨立法院黨團副總召黃珊珊（右）今早在立法院民眾黨團舉行記者會。記者歐陽良盈/攝影
民眾黨主席柯文哲（中）、民眾黨立法院黨團總召黃國昌（左）、民眾黨立法院黨團副總召黃珊珊（右）今早在立法院民眾黨團舉行記者會。記者歐陽良盈/攝影

國民黨 柯文哲

延伸閱讀

柯文哲問北市為何監視器案預算多9千萬？蔣萬安回答這5字

李四川指揮政風給檢調資料查陳重文？蔣萬安回：不可能

獨／柯文哲賴佩霞合作舞台劇 本色出演台北市長談都更

兒虐案是否專案報告吵翻天？藍不參加臨時會有「共識」

相關新聞

長榮經營權之爭...老三連襟謝國獻找黑道恐嚇老臣 判關3年10月定讞

長榮集團大房三子張國政連襟謝國獻，為阻擋老臣柯麗卿、戴錦詮、鍾德美參加董事會支持長子張國華，與新北市永和區永樂里長許政鎧...

雞排妹確定有罪！用「色號」洩漏陳沂手機號碼 判3月得易科罰金定讞

「雞排妹」鄭家純（本名鄭采勻）和網紅陳沂開直播爭吵，事後在臉書粉絲專頁以「色號」技巧性洩漏陳沂手機號碼，一審依違反個人資...

詐團車手釋放4日立即重操舊業 穿看守所衣約被害人交錢 彰檢求處重刑

黃姓男子因擔任詐騙集團車手，去年被新北地檢署羈押於看守所，起訴移審後於去年11月釋放，但黃男立即又被詐團找回去，繼續擔任...

監視器弊案 柯文哲：郝龍斌定的約怪 蔣萬安還多給9千萬

國民黨台北市議員陳重文涉嫌監視器弊案羈押禁見，民眾黨主席柯文哲今早表示，這是前台北市長郝龍斌時代就簽的約，一簽就是25年...

騙扁小子「希望過平靜生活」　詐孫鵬、狄鶯救兒律師費下月宣判

本名黃照岡的「騙扁小子」黃琪趁藝人孫鵬、狄鶯夫妻兒子孫安佐在美國犯槍砲案回國接受調查的機會，假冒歌手張清芳前夫宋學仁秘書...

水果禮盒裝8千百貨禮券...高公局約僱技工收下涉貪 北檢今起訴

交通部高速公路局北工處北區養護工程分局內湖工務段的簡姓約僱技工，於2020年至2021年間，涉嫌收受承包廠商詹姓標案負責...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。