北市監視器弊案 柯文哲：郝龍斌定的約怪 蔣萬安還多給9千萬

國民黨台北市議員陳重文涉嫌監視器弊案羈押禁見，民眾黨主席柯文哲今早表示，這是前台北市長郝龍斌時代就簽的約，一簽就是25年，他任內想解約卻無法，唯一方法就是盡力監督，當時他編的預算是4.6億元，隔年蔣萬安上任後增加了9000萬。

柯文哲說，他擔任台北市長期間很想解約，但法務局、資訊局去翻條文，法律上沒有辦法解約，當時唯一方法就是盡自己最大力量去監督，離開台北市府最後一份公文也是與此相關，上面寫「財團勾結議會、詐取國家錢財」。

柯文哲表示，他當年為此覆議，但國民黨、民進黨卻聯手把覆議推翻，質疑「國民黨跟民進黨什麼時候合作過？」、「當時我就說這不行，所以我編的預算是4.6億。」

柯文哲質疑，他當初編的預算是4.6億，為什麼隔年換蔣萬安上任，送到議會的預算是5.5億，多了9000萬？「今天是他要解釋說，為什麼你們隔一年要多編9000萬的預算？才有後面又什麼國民黨團開會開老半天、最後刪個2000萬變5.3億，所以結論，這個約當年就是怪怪的。」