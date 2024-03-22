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陳重文涉貪被覊押 民進黨：朱立倫出來說清楚

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
國民黨台北市議員陳重文，涉嫌收受台灣智慧光網賄賂目前羈押中。民進黨發言人吳崢今天表示，國民黨主席朱立倫是否知情，甚至是否牽涉其中，要求出面說清楚。 圖／民進黨提供
國民黨台北市議員陳重文，涉嫌收受台灣智慧光網賄賂目前羈押中。民進黨發言人吳崢今天表示，國民黨主席朱立倫是否知情，甚至是否牽涉其中，要求出面說清楚。 圖／民進黨提供

國民黨台北市議員陳重文，涉嫌收受台灣智慧光網賄賂目前羈押中。民進黨發言人吳崢今天表示，國民黨主席朱立倫是否知情，甚至是否牽涉其中，要求出面說清楚。

民進黨發言人卓冠廷表示，台智光與朱立倫家族有非常深厚的關係，台智光的大股東是台通光，台通光當時的股東之一，即是朱立倫岳父高育仁家族百分之百持股的「育華投資開發公司」，監察人高婉倩，則是朱立倫太太，董事高育仁，是朱立倫岳父，董事高思博、高思復，是高育仁家族成員，董事長高張明鸞，是高育仁太太，這樣的關係，朱立倫不用出來說明嗎？

卓冠廷指出，根據國民黨黨員違反黨紀處分規程規定，黨員涉犯貪汙治罪條例、組織犯罪防制條例、毒品危害防制條例、槍砲彈藥刀械管制條例、洗錢防制法、性侵害、賄選等犯罪，犯罪嫌疑重大，經法院裁定以高額保釋金具保、羈押或一審判決有罪，得由中央考紀會先行停止黨權，如今陳重文已經遭羈押，請問朱立倫的態度為何？

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

國民黨 朱立倫 陳重文 高育仁

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