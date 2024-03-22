陳重文涉貪被覊押 民進黨：朱立倫出來說清楚
國民黨台北市議員陳重文，涉嫌收受台灣智慧光網賄賂目前羈押中。民進黨發言人吳崢今天表示，國民黨主席朱立倫是否知情，甚至是否牽涉其中，要求出面說清楚。
民進黨發言人卓冠廷表示，台智光與朱立倫家族有非常深厚的關係，台智光的大股東是台通光，台通光當時的股東之一，即是朱立倫岳父高育仁家族百分之百持股的「育華投資開發公司」，監察人高婉倩，則是朱立倫太太，董事高育仁，是朱立倫岳父，董事高思博、高思復，是高育仁家族成員，董事長高張明鸞，是高育仁太太，這樣的關係，朱立倫不用出來說明嗎？
卓冠廷指出，根據國民黨黨員違反黨紀處分規程規定，黨員涉犯貪汙治罪條例、組織犯罪防制條例、毒品危害防制條例、槍砲彈藥刀械管制條例、洗錢防制法、性侵害、賄選等犯罪，犯罪嫌疑重大，經法院裁定以高額保釋金具保、羈押或一審判決有罪，得由中央考紀會先行停止黨權，如今陳重文已經遭羈押，請問朱立倫的態度為何？
※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言