獨／柯文哲賴佩霞合作舞台劇 本色出演台北市長談都更

女星賴佩霞去年登記參選副總統，後來隨搭檔的總統參選人郭台銘退選，當時一度傳出民眾黨主席柯文哲可能找她擔任副手，現在柯賴合作即將在舞台劇成真。柯文哲今早表示，希望透過舞台劇點出社會問題並在劇中討論解方。據悉柯文哲將本色出演台北市長。

柯文哲今天上午在記者會回應時事時證實，這齣舞台劇主要是講都更，都更是未來台灣社會上重要的事情，希望透過舞台劇點出社會上面臨的問題，在戲劇中討論怎麼做比較好。

民眾黨立法院黨團主任陳智菡表示，柯文哲上任市長後積極推動都市更新，都更是台灣社會面臨的重要課題，這次柯文哲參與舞台劇演出，就是希望凸顯這個重要的議題。民眾黨發言人吳怡萱透露，柯文哲會不只演一場。

據悉，柯文哲將和賴佩霞合作演出的舞台劇是全民大劇團的音樂劇「倒垃圾」，根據售票網站顯示，該舞台劇目前安排的場次已有台北、高雄、台中三場，台北場的演出時間為4月，高雄場演出時間為6月，台中場演出時間9月。台北場目前規劃四場，高雄場一場，台中場兩場。