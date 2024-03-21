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陳宗彥案彈劾未過！在野轟「辦藍不辦綠」 監察院：只問證據無關顏色
監察院調查行政院前發言人陳宗彥涉接受性招待案，已通過調查報告，但彈劾案以二比十一未通過，引發在野黨批評，辦藍不辦綠。監察院今天表示，監委依憲法獨立妥慎行使彈劾權，只問證據，無關顏色。
查案監委王美玉表示，陳宗彥向酒店業者詢問「小芸有空嗎」，是否被性招待，陳沒有承認、也沒有否認，只說不記得了，沒辦法回答這麼久以前的事；經查，陳宗彥問「小芸」後，隨即協助業者追蹤案件進度，兩者有時間密接性，因此提案彈劾，對於懸殊票數未通過彈劾，「尊重但有些遺憾」。
監察院表示，監委會就彈劾案文及違失事證妥為審查，若案文、違失事證有欠具體、充分或其證據能力不足，審查委員投下反對票是當然的，陳宗彥彈劾案也不例外，此均屬監察委員獨立妥慎行使彈劾權之核心範疇，不受任何干涉，各界允應尊重。
監察院表示，對於違法失職之公務人員提案彈劾，是監察院重要職權之一，亦是對違法失職公務人員最嚴厲責難，要謹慎為之，也需有足夠證據力；行使是否妥適，不僅攸關監察權功能之發揮，也嚴重影響被彈劾者之名譽與權益。監委均經過嚴謹調查、提案及審查程序，本於毋枉毋縱原則，審慎審查，只問證據，無關顏色，也期待各界尊重依憲法規定獨立行使職權。
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