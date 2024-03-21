快訊

央行升息！存款利率下周一反映 國銀高層喊苦：對銀行不利

人潮爆多！蘋果亞洲最大旗艦店在上海開幕 庫克親自開門迎客

聽新聞
test
0:00 / 0:00

陳宗彥案彈劾未過！在野轟「辦藍不辦綠」 監察院：只問證據無關顏色

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
監察院表示，監委行使彈劾權只問證據，不問顏色，陳宗彥案也不例外。本報系資料照
監察院表示，監委行使彈劾權只問證據，不問顏色，陳宗彥案也不例外。本報系資料照

監察院調查行政院前發言人陳宗彥涉接受性招待案，已通過調查報告，但彈劾案以二比十一未通過，引發在野黨批評，辦藍不辦綠。監察院今天表示，監委依憲法獨立妥慎行使彈劾權，只問證據，無關顏色。

查案監委王美玉表示，陳宗彥向酒店業者詢問「小芸有空嗎」，是否被性招待，陳沒有承認、也沒有否認，只說不記得了，沒辦法回答這麼久以前的事；經查，陳宗彥問「小芸」後，隨即協助業者追蹤案件進度，兩者有時間密接性，因此提案彈劾，對於懸殊票數未通過彈劾，「尊重但有些遺憾」。

監察院表示，監委會就彈劾案文及違失事證妥為審查，若案文、違失事證有欠具體、充分或其證據能力不足，審查委員投下反對票是當然的，陳宗彥彈劾案也不例外，此均屬監察委員獨立妥慎行使彈劾權之核心範疇，不受任何干涉，各界允應尊重。

監察院表示，對於違法失職之公務人員提案彈劾，是監察院重要職權之一，亦是對違法失職公務人員最嚴厲責難，要謹慎為之，也需有足夠證據力；行使是否妥適，不僅攸關監察權功能之發揮，也嚴重影響被彈劾者之名譽與權益。監委均經過嚴謹調查、提案及審查程序，本於毋枉毋縱原則，審慎審查，只問證據，無關顏色，也期待各界尊重依憲法規定獨立行使職權。

彈劾案 監察院 陳宗彥

延伸閱讀

陳宗彥彈劾案未過藍批監院該關門 綠委：不宜個案評論

影／監委11票反對彈劾陳宗彥 藍委要求給說法

相關新聞

陳宗彥案彈劾未過！在野轟「辦藍不辦綠」 監察院：只問證據無關顏色

監察院調查行政院前發言人陳宗彥涉接受性招待案，已通過調查報告，但彈劾案以二比十一未通過，引發在野黨批評，辦藍不辦綠。監察...

球員遭欠出場費竟收扣繳憑單！黃國昌批體育署長玩文字遊戲 教育部幫遮醜

足協積欠出場費和獎金，球員卻收到扣繳憑單，民眾黨立委黃國昌今天說，教育部次長林騰蛟替足協前秘書長、現任體育署長鄭世忠擦脂...

蘇治芬前秘書不選了！民進黨雲林黨部改選趨單純 前主委有意回鍋參選

民進黨雲林縣黨部主委5月改選，在立委選舉綠營丟失海線1席後，黨部肩負2026地方選舉提名及輔選，責任重大，由於目前雲林綠...

與侯友宜閉門會談80分鐘 林右昌被追問細節鬆口：有很多共識

內政部長林右昌今天拜會新北市府，雙方表定會談1小時，但雙方似乎聊得欲罷不能，會談時間延長到80分鐘，會議結束兩人一起步出...

韓國瑜：期盼台灣與巴西雙邊友誼持續鞏固深化

立法院長韓國瑜今天接見「巴西聯邦眾議院友台小組訪問團」一行時表示，這是他上任以來，接待第1個來自拉丁美洲的訪團，期盼台灣...

今與林右昌閉門談新北建設 侯友宜盼中央地方每3月定期會面

內政部長林右昌今天拜會新北市長侯友宜，新北市府表示，雙方聚焦蘆洲南北側整開區審議進度及新北市相關重大建設補助等議題，達成...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。