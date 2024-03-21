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今與林右昌閉門談新北建設 侯友宜盼中央地方每3月定期會面

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
內政部長林右昌今天與新北市長侯友宜會談。圖／新北市政府提供
內政部長林右昌今天與新北市長侯友宜會談。圖／新北市政府提供

內政部林右昌今天拜會新北市長侯友宜，新北市府表示，雙方聚焦蘆洲南北側整開區審議進度及新北市相關重大建設補助等議題，達成共識，侯友宜也主動提及，未來雙方每3個月定期會面，強化中央、地方聯繫，透過面對面溝通，快速解決地方需求。

今天會面，新北市府除了侯友宜，還有副市長劉和然、城鄉局長黃國峰、地政局長汪禮國、交通局長鍾鳴時、水利局長宋德仁、工務局長祝惠美、捷運局長李政安；內政部除了林右昌，還有次長花敬群、國土署長吳欣修、地政司長王成機。

外界關心雙方是否有提到總統當選人賴清德老家「賴皮寮」一事，因為事涉敏感，雙方並未談到，避免被做文章。

侯友宜表示，蘆洲南北側整開區自2020年8月送進內政部審議，迄今已3年多，地方非常關心也很期待，今天也欣見內政部承諾加速審議。有關林右昌提出的包括蘆社大橋的興建納入綠色運具、社子輕軌併入五泰輕軌等整體地區性交通整合議題，侯友宜建議由專業的交通團隊進行評估，只要是為雙北市民爭取福利，新北市一定全力支持，但審議速度不宜過慢。

侯友宜也說，新北市還有很多都市計畫案及建設要中央加速審議或經費核定，包括新店十四張區徵案加速核定，板橋浮洲及中和灰磘、三重銀新未來城及土城、永和等5處行政園區等都市計畫案正向溝通討論、加速審議，另關於市民生活相關的污水下水道系統、105市道工程等重大建設經費補助，內政部都有正向回應與支持，只要中央補助到位，新北市一定承擔責任，中央、地方一定要攜手合作，共同為大台北地區千萬人口努力打拼。

內政部長林右昌今天率內政部團隊與新北市府侯友宜團隊會談。圖／新北市政府提供
內政部長林右昌今天率內政部團隊與新北市府侯友宜團隊會談。圖／新北市政府提供
內政部長林右昌今天與新北市長侯友宜會談。圖／新北市政府提供
內政部長林右昌今天與新北市長侯友宜會談。圖／新北市政府提供

侯友宜 內政部 林右昌

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