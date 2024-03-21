民進黨青年部嗆「藍白一樣爛」 白營列蔡政府執政8年爭議：離年輕人太遙遠

民進黨青年部今天說，藍白縣市長一樣爛，民眾黨青年部副主任劉昱鴻回擊，青年低薪、高房價的困局越來越惡化，執政黨高層卻在吃香喝辣，無怪乎在去年的總統選戰，年輕人支持度遭逢雪崩式下跌，民進黨似乎想要搶回年輕族群的支持，但是如果只是用批評在野黨的方式，真的是離年輕人太遙遠，而且只會越來越遠。

民進黨青年部今天在社群平台「Threads」發文指出，民眾黨主席柯文哲常說藍綠一樣爛，但是目前全國縣市長當中，有案件被偵辦、起訴的政黨，只有藍白兩黨而已，包括宜蘭縣長林姿妙、新竹縣長楊文科、新竹市長高虹安等人，沒有藍綠一樣爛，只有藍白一樣爛。

劉昱鴻晚間透過聲明表示，民進黨青年部在社群平台批評「藍白一樣爛」，顯然需要幫他們複習一下，過去八年綠色執政，就有光電弊案、學甲爐渣案、高端疫苗採購爭議、進口雞蛋弊端，特別預算常態化，還有前瞻計畫先射箭再畫靶大撒幣，台灣也在綠色執政之下逐漸沉淪。

劉昱鴻指出，民進黨拿著偏頗的數據，想要轉移風紀敗壞的事實，青年世代的朋友自有評斷，民進黨2016年在年輕人的期待下贏得執政，青年低薪、高房價的困局越加惡化，執政黨高層卻在吃香喝辣，無怪乎在去年的總統選戰，年輕人支持度遭逢雪崩式下跌。

劉昱鴻說，與其用偏頗的數據轉移焦點，不如馬上拿出實際解方，改善年輕朋友的困境，用務實的政見來爭取支持。

劉昱鴻表示，看看民進黨青年部的社群發文，實在替他們感到難堪，最近看到民進黨要開節目、提供獎助學金等，似乎想積極搶回年輕族群的支持，但是如果只是用批評在野黨的方式，「那真的是離年輕人太遙遠，而且只會越來越遠。」