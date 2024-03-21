與侯友宜閉門會談80分鐘 林右昌被追問細節鬆口：有很多共識

內政部長林右昌今天拜會新北市府，雙方表定會談1小時，但雙方似乎聊得欲罷不能，會談時間延長到80分鐘，會議結束兩人一起步出市府貴賓室，侯友宜只說「謝謝大家」，林右昌原訂不接受媒體聯訪，不過他似乎有話想說，自己走到鏡頭前，直到幕僚提醒，他才轉身離開，但面對記者持續追問，他最後仍停下腳步表示「我想今天很正面，大家有非常多意見交換，有很多共識」。

今天會面，除了新北市長侯友宜，還有副市長劉和然、城鄉局長黃國峰、地政局長汪禮國、交通局長鍾鳴時、水利局長宋德仁、工務局長祝惠美、捷運局長李政安。

除雙北社子島開發議題，新北市府也針對目前仍在內政部審議的蘆洲南北側、浮洲及灰磘等整開區，永和、土城等5處行政園區案、三重銀新未來城、汙水下水道補助、改善公共路網的105市道改善工程及蘆社大橋等重大交通工程建設經費，希望中央能多給地方關愛。

由於林右昌近期頻頻慰勞新北各警分局，也勤跑各大宮廟，這次他親自拜訪新北市長侯友宜，被認為是要為自己的下一步鋪路。

民進黨地方黨務人士指出，目前有可能選新北的，檯面上就是蘇系蘇巧慧、正國會林右昌與新潮流鄭文燦，蘇系2026志在必得，但正國會在新北勢力與蘇系伯仲之間，不可能默不做聲，不管本人意願如何，也需要適時展現自己的實力，作為未來合作的籌碼。