球員遭欠出場費竟收扣繳憑單！黃國昌批體育署長玩文字遊戲 教育部幫遮醜

足協積欠出場費和獎金，球員卻收到扣繳憑單，民眾黨立委黃國昌今天說，教育部次長林騰蛟替足協前秘書長、現任體育署長鄭世忠擦脂抹粉，完全就是在玩文字遊戲，足協在新聞稿已經承認「秘書長有經手」，教育部為了護航，罔顧基本事實，會不會太離譜。

中華民國足球協會積欠球員出場費和獎金，林騰蛟上午在立法院受訪時表示，體育署已經要求兩周內匯款，足協累積的新台幣1億元債務，也必須在年底前清償，至於扣繳憑單爭議的發生時間點，是發生在足協前理事長鄭文燦、秘書長鄭世忠離職之後。

黃國昌下午在臉書發文指出，林騰蛟在立法院接受採訪，被追問足協扣繳憑單開立不實，再次替前任理事長鄭文燦卸責，還替前任秘書長鄭世忠擦脂抹粉，聲稱無論是鄭文燦或是鄭世忠，都是在扣繳憑單發生前離職。

黃國昌說明，林騰蛟是基於「所得稅法」第92條規定，也就是雖然前一年度的扣繳憑單，依照規定要在新一年度的1月底以前開具，並且彙報稽徵機關查核，然而如果新一年度的1月，遇到連續3天以上的國定假日，就會自動延長到2月5日為止。

黃國昌表示，依照足協昨天發布的新聞稿，鄭世忠第一次提出辭職是在2023年1月9日，隨著鄭文燦辭去職務獲得慰留，後來在2023年2月2日向足協當時的代理理事長提出離職，所以林騰蛟才會說「鄭世忠是在扣繳憑單發生前就辭職。」

黃國昌說，林騰蛟就是在玩文字遊戲，足協昨天的新聞稿已經承認「秘書長有經手」，鄭世忠雖然是在2023年2月2日提出辭職，不過足協是在2023年2月14日通過他的辭呈案，而且在2023年2月6日的足協理事會，鄭世忠還是以「秘書長」的身分列席，這些全部都有會議紀錄，教育部為了護航，罔顧基本事實，會不會太離譜。

黃國昌呼籲，或許因為鄭世忠朝中有人，教育部無論是部長還是次長，所有人都管不了他，甚至還要出面幫他遮醜，但是這種把球員權益視為草芥、違法亂紀的人，請問行政院長陳建仁「真的還適任嗎？」