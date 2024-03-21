與侯友宜閉門會談！被問是否選新北市長 林右昌「1舉動」回應

內政部長林右昌今天拜會新北市府，今天下午3時30分林右昌抵達後，雙方展開閉門會議，林右昌被問到是否布局新北，他僅揮揮手，沒有回應，快速步入市府貴賓室。

新北市府今天與會人員除市長侯友宜，還有副市長劉和然、城鄉局長黃國峰、地政局長汪禮國、交通局長鍾鳴時、水利局長宋德仁、工務局長祝惠美、捷運局長李政安。

據了解，雙方談論內容除關乎雙北的社子島開發議題，新北也希望目前在內政部審議的蘆洲南北側、浮洲及灰磘等整開區，永和、土城等5處行政園區案、三重銀新未來城、汙水下水道補助、改善公共路網的105市道改善工程及蘆社大橋等重大交通工程建設經費，希望中央能多給地方關愛。

林右昌對於記者提問「現在有意布局新北市嗎？」、「會不會代表正國會爭取新北」、「選新北有跟賴主席討論過嗎」，都沒有回應，僅對鏡頭揮手。