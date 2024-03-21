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行政院：台詐欺損失全球排23名 低於新加坡、瑞士
AI專家、國民黨新科立委葛如鈞日前總質詢時，向行政院長陳建仁秀出兩段AI影片，請陳建仁判斷真假，陳建仁答錯後動怒。針對打詐氾濫，行政院打擊詐欺辦公室主任李憲明秀出個國詐欺損失排名，台灣名列23名。
行政院發言人林子倫今天主持院會後記者會，媒體提問國民黨質疑AI氾濫，是否有應對措施。
李憲明現場秀出兩張圖，一張是「2023年各國遭詐欺平均損失金額」，前五名是新加坡4031美元、瑞士3767美元、奧地利3484美元、日本2800美元、美國2700美元；台灣名列23名1200美元。在台灣之後的，還中國、巴西、越南、波蘭、印度、阿根廷等。
另一張是「2023年發展中國家遭詐欺損失的GDP比例」，前五名是肯亞4.5％、越南3.6％、巴西3.2％、泰國3.2％、馬來西亞2.8％，台灣名列第14名為0.8％。台灣之後的，則有南非、南韓、西班牙、香港、加拿大、奧地利、比利時等。
李憲明表示，全世界在英國召集會議討論如何聯防詐騙，內政部、外交部也預計三月底將舉行國際詐騙聯盟研討會，代表全世界都非常重視詐騙議題。台灣正在研擬打詐專法，內政部主責並密集開會，預計四月下旬送進立法院，盼專法能對民眾防詐行為，有更進一步的幫助。
林子倫表示，國會殿堂是立委表達民意的場所，政府官員依憲法要求到立法院備詢，希望透過相互彼此尊重、真誠互信的態度來理性交流，行政院已經指示由內政部主責，凝聚跨部會打詐團隊共識，積極研提打詐專法草案及其他所需配套措施，盼能藉由進一步發揮抑制詐騙集團詐騙的政策目標，打擊詐騙行為是行政院、立法院共同目標。
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