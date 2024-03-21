社工增加訪視頻率 衛福部：未必同一人 四月底提方案

男童遭合法保母涉嫌虐童致死案，引起國人重視，行政院政務委員林萬億日前提出檢討方案提出「提高訪視頻率」掀起全台社工的怒火。衛福部次長李麗芬解釋，訪視頻率增加未必是全年性，也未必是增加原本社工負擔，盼能和幼兒專責醫師合作，多方協力，避免憾事發生，四月底將提出方案。

衛福部社家署上午將在行政院會報告「出養童受虐事件辦理情形及策進作為」，報告列出「剴剴」案之案情與服務時序表，提出四個斷點，包含新北市政府社會局樹鶯社福中心、兒福聯盟、台北市社會局居托中心等3單位未盡之處，對於衛福部本身檢討部分較薄弱。

李麗芬表示，將個案時序拉出來檢討後，確實在這四點斷點，應更積極。包括執行面，出養必要性的評估、是否委託安置，執行上應更加落實。

這次事件再「重大案件處理機制」，引發中央、地方爭議，包含為何各自不啟動重大案件處理機制。李麗芬表示，經了解後發現，重大案件是否召開，牽涉不同分工，例如兒虐議題是保護系統的責任、被保母施虐是在保母場所業務單位、收養機制又是不同機制，三個系統無論中央、地方，都分別在不同的單位。

李麗芬表示，這次應檢討以個案為中心，不要一開始就講分工，「處理態度應深刻檢討。」因此在3月15日檢討會議中，中央地方希望指定保護業務應以個案為中心之原則思考問題，非以機關內部分工。

針對兒虐檢討將修正兒童與少年權益保障法、制定兒童托育服務法。李麗芬表示，去年十月已經完成「兒童托育服務法」預告，由於部分法條牽涉「兒童與少年權益保障法」，該法前年啟動全文修正，目前正在最後收尾階段，後續將預告並舉辦公聽會等，目標五月提出，下會期送行政院審查。

行政院長陳建仁在行政院會中裁示，「請中央與地方，檢討目前不足之處」，針對有何期程與做法。李麗芬表示，目前精神照護部分，人力嚴重不足。從社安網第一期第二期，很重要的是「補專業人力」，衛福部要求各縣市政府進用社工率達85％，目前約為87%，會持續督促縣市政府提升進用率。