綠主委大戰／嘉義市新仇舊恨難解 英系再戰黃家班？

民進黨嘉義市黨部主委黃露慧兩屆任期屆滿，將交棒胞弟黃大祐議員回鍋參選，「黃家班」與英系立委王美惠宿怨已深，至今英系尚未推人選，王美惠是否重演2年多前推派人選挑戰「黃家班」？王美惠說「歡迎有人參選」，是戰或和？耐人尋味。

王美惠與綠色友誼連線的黃露慧因本屆市黨部主委選舉及本屆立委初選交惡，2024立委選戰，王美惠力拚連任，黃家結合議會黨團、正國會中常委陳茂松，與王美惠劃清界線，甚至連總統大選也各自成立「信賴台灣之友會」、「信賴台灣後援會」互相較勁，雙方裂痕深，選後也無和解跡象。

2年前市黨部主委選舉，剛當選立委的王美惠挺她的首席顧問黃敏修挑戰尋求連任的黃露慧，批黃家長期掌控黨部「家天下」，黃露慧反控王美惠有意引進黑道背景人士入黨，還當面向蔡英文總統告狀，選舉結果黃露慧連任，雙方結下梁子；去年立委黨內初選，黃露慧挑戰王美惠，批王不適任，初選結果王美惠勝出，新仇舊恨難解。

對下屆市黨部主委選舉，王美惠說，選後應放下恩怨，但「有人」不放，支持者對選主委與否各種意見都有。

王美惠陣營分「主戰、主和派」，主戰派認為立委選舉沒黃家支持，王美惠照樣高票當選，應一鼓作氣拿下主委；主和派認為黃家掌控多數人頭黨員，選不贏，且王美惠服務處主任徐文志、黃敏修都被開除黨籍，難覓人選，考量下屆市長選舉，避免再與黃家加深對立。

黃家結盟正國會提前部署，黃露慧、黃大祐姊弟拜會陳茂松尋求支持，陳茂松尊重祝福，黃大祐說，再出馬是為延續已故父親黃正男要服務黨員的意思。