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藍委盼不在籍投票 並非僅關心台商

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
國民黨立委王鴻薇21日與身障者一起開記者會，呼籲政府與民進黨應開放討論不在籍投票，而非一味阻擋。（Photo by 呂翔禾／台灣醒報）
國民黨立委王鴻薇21日與身障者一起開記者會，呼籲政府與民進黨應開放討論不在籍投票，而非一味阻擋。（Photo by 呂翔禾／台灣醒報）

「民眾因工作、身障與出國等理由難投票，應該推動不在籍投票，不是一聽到就反對！」國民黨立委王鴻薇21日表示，民進黨一聽到要不在籍投票就極力反對，但如今選舉制度對身障者不友善，應該設立「不在籍投票」保障相關權益。被問到台商不在籍投票部分，王鴻薇說，若有疑慮可以討論，而非全面否定。

身障者盼更便利投票

王鴻薇與人民民主黨召集人賴宗育與周志文召開記者會，現場也提供網路節目「藍蜂潮」主持人吳亮儀在台大校園街訪的影片，發現不在籍投票法案獲得學生不少好評，也認同對投票率有正面影響，王鴻薇說，代表人我國對於人民參政權的保障已經深入人心，也告訴民進黨，應認真面對人民訴求。

周志文表示，他是重度腦性麻痺障礙者與重度肌肉萎縮障礙者，過去曾參選立委，見證台灣選舉制度與行政部門嚴重侵害障礙者參選、參政權利，但民進黨提出的三個《身權法》草案版本，竟未提及障礙者參選權之保障，也沒有「不在籍投票」等有利於障礙者參政之條文，台灣身障者的參政仍然障礙重重！

王鴻薇直言，根據統計我國有將近200萬人，因工作、出國等理由無法行使相關公民參政權，這也是為什麼她要率先提出「不在籍投票」立法提案， 吳亮儀也說，各國提供移轉投票、通訊投票、電子投票、投票卡投票等各種方式，讓民眾進行不在籍投票，全世界有一百多個國家都行之有年。

年輕人期待不在籍

「很多人其實都很清楚「不在籍投票」的內容，政府應該多聽不同意見聲音！」吳亮儀強調，盼民進黨不要因為成見，而繼續沒收數百萬國人參政權，且街訪結果顯示，年輕人常因工作難返鄉投票，車票對年輕人也是不小開銷，顯示不在籍投票的重要性。

王鴻薇說，目前「不在籍投票」並沒有國民黨公版，是不同委員個別提出，民眾黨預計也會提出相關法案，不論是範圍、投票方式，都應該先送進委員會，並充分讓各界討論，但是民進黨光是提案就緊張，連保障參政權是違憲這種邏輯都說得出口，簡直不可理喻。

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不在籍投票 王鴻薇 身障者

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