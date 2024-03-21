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國小校長性侵學童案 監院糾正南投縣政府

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
南投國小校長劉育成性侵學童案，監院糾正南投縣政府。本報系資料照
南投國小校長劉育成性侵學童案，監院糾正南投縣政府。本報系資料照

南投縣大鞍國小校長劉育成涉多起校園性平事件，監察院7日已通過彈劾。監委葉大華、王麗珍、張菊芳今天表示，南投縣政府校園性平事件監督機制嚴重失靈，也未依權責要該校長先停職接受調查，處置顯有違失，經委員會審查，通過糾正案。

查案監委今天表示，劉育成從民國78年任教，民國83年到112年，在南投縣4所國小服務，這次事件是去年有受害學生勇敢站出來，吹哨舉發後才曝光，但當時南投縣政府教育處卻只請該劉育成請假。

葉大華指出，監察院後續也立案調查，經南投縣性平會查證，該校長共對10人性侵害、對3人性騷擾成立，情節重大，另涉有不當體罰學生及長期違法兼差補習等情形。

葉大華說，經南投縣政府截至民國112年12月清查，被害者受理29人，其中23人接受性平會調查，又分別為性侵害9人、性騷擾3人、違反與性或性別有關的專業倫理行為1人、5人不成立、1人正聯繫是否接受調查、4人仍持續進行調查中。

葉大華表示，在去年6月吹哨人出面前，南投縣相關通報系統卻沒任何紀錄，事實上南投縣內多名資深教育人員早知該校長疑涉性騷擾、性侵害女學生，也有名女學生求助的輔導調查紀錄，被當成機密「代代相傳」鎖在歷任輔導主任抽屜中。這些教育人員理應熟知相關規定，卻師師相護，形成包庇的文化與校園結構，導致案件被延宕揭露及處置，凸顯南投縣政府長期對教育人員性別事件通報處理及監督機制嚴重失靈 。

葉大華指出，事件遭揭露後，南投縣政府只要求劉育成請假，直到監察院去年9月7日通過糾舉案後，才在9月16日停職。劉育成在請假停職期間，不當聯繫被害學生及家長，還找民代施壓，南投縣政府置顯有違失，提案糾正。

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