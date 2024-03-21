立院聽取總統國情報告？ 周萬來：立法院有決定權

民進黨立委吳思瑤今天在立法院司法及法制委員會質詢時指出，美國、法國總統都是至國會報告完就離開，國會議員並無詢答權利，法律僅賦予立法院聽取國情報告的權利。立法院秘書長周萬來回應，美國總統有立法權力，與我國狀況不同，我國立法院對國情報告是有決定權的。

立法院司法及法制委員會今天邀請立法院秘書長周萬來列席針對「中華民國總統至立法院進行國情報告及詢答模式之建議」進行專題報告並備質詢。

吳思瑤說，民進黨總統當選人賴清德並無說過不來國情報告，賴甚至說過相當樂意來。至於如何進行，要依據中華民國憲法，如果憲法規定調整，總統就依照修憲規定來，不過現在憲法就是如此，在野黨立委不可隨意亂扣總統帽子。

吳思瑤表示，國民黨、民眾黨的提案是貽笑國際，依目前憲法規範，總統來立法院是報告，不是詢答，更非即問即答。也不是常態化，依照現行法制，這麼做就是違憲。

吳思瑤舉美國作為例子，稱美國憲法經驗沒有強制總統到國會，但美國總統想去就可以去，像是美國總統拜登報告完就向大家致意，轉身離開。兩黨議員不論政治觀點如何分歧，也不會干預報告諮詢，不對總統質問，更不表決。法國總統馬克宏也是報告完就起立接受鼓掌並離開，法國憲法指出，總統不對國會負責，而議員可以辯論或表決。

周萬來對此指出，我國與美國不同，美國總統有立法權力。但他要特別說明的是，「立法院對國情報告有決定權。」吳思瑤笑著回應，立法院當然有邀請總統來的決定權，但沒有詢答的決定權。周萬來隨後仍想繼續回應，不過由於吳思瑤時間已到，使得周萬來沒有辦法繼續答覆相關問題。