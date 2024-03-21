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兩岸關係緊張…傳政府擬開徵「戰爭稅」？政院澄清：並非事實

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駁斥開徵戰爭稅 林子倫：行政院發布為主

聯合報／ 記者侯俐安／台北即時報導
衛生福利部社會及家庭署署長簡慧娟說明「出養童受虐事件辦理情形及策進作為」。記者侯俐安／攝影
衛生福利部社會及家庭署署長簡慧娟說明「出養童受虐事件辦理情形及策進作為」。記者侯俐安／攝影

兩岸關係緊張之際，傳出政府研擬開徵「戰爭稅」以籌措軍費預作準備。行政院發言人林子倫澄清「並非事實」；對於記者追問，國安局長蔡明彥今天上午在立法院受訪時表示「目前相關討論都在研議過程中」，林子倫表示，「行政院這邊我發布為主」。

國民黨立委賴士葆昨天在立法院財政委員會質詢時問到，過去央行、金管會、財政部做過「金融兵推」，未來若打仗是否加稅？莊翠雲回應，財政部為籌措戰備資金，「會是考量項目」，至於戰爭捐是「稅」還是「費」，她說，向民眾收錢都要立法。

林子倫今天主持行政院會後記者會，針對媒體提問是否開徵戰爭稅、戰爭捐，林子倫表示，「為籌軍費財政部研議徵收戰爭稅一事，並非事實，在此澄清。」

林子倫表示，行政院有動員會報，會指導各部會推動動員事務，相關部會每年召開會議，分別策定各項動員準備方案，參與國防部演訓驗證，就各項想定的模擬情境，驗證財力動員機制，以備不時之需。

對於記者追問，今天上午蔡明彥赴外交及國防委員會備詢前，接受記者提問此議題時表示，「政府目前研議中，但還在討論階段」，林子倫表示，「行政院這邊我發布為主」。

行政院發言人林子倫（左）、衛福部次長李麗芬（右）出席行政院會後記者會。記者侯俐安／攝影
行政院發言人林子倫（左）、衛福部次長李麗芬（右）出席行政院會後記者會。記者侯俐安／攝影

戰爭稅

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