影／監委11票反對彈劾陳宗彥 藍委要求給說法

行政院前發言人陳宗彥在任職台南市府時被指接受性招待，替酒店業者關說，但是監察院對其彈劾不成立。國民黨立法院黨團今天由黨團書記長洪孟楷、立委黃健豪、羅庭瑋一同舉行記者會，砲轟監察院過去打老虎，現在連老鼠屎都不敢打，並點名11名不同意彈劾成立的監察委員，列為永久黑名單，出現在任何人事名單會全部否決。

陳宗彥彈劾案以不同意11票比同意2票，同意彈劾成立的僅2名，分別為監委林盛豐、王麗珍；不同意彈劾成立的為11名，分別為監委王榮璋、浦忠成、葉宜津、施錦芳、張菊芳、趙永清、賴振昌、郭文東、蕭自佑、林文程、鴻義章等。洪孟楷說，這是大是大非，陳宗彥也親口承認「小芸有空嗎」是他傳的，監察院拿出微信通聯紀錄打臉陳宗彥。在監察院裡，居然是11票比2票，有11位監察委員認為陳宗彥不需被彈劾。無論有什麼理由，監察院講法是推給檢調偵查中，所以不適合彈劾。五權分立，各自行使職權，監察院責任就是對於公務人員彈劾、糾舉。