國安局推動與友盟建立「認知作戰主動防禦」合作機制

國家安全局長蔡明彥今天列席立法院外交及國防委員會進行業務報告，內容提及將推動與友盟建立「認知作戰主動防禦」合作機制，提升數位安全；同時依今年總統就職典禮期程規畫，落實執行相關安維整備，確維典禮平和、社會安定。

國安局表示，共軍為加速新型戰力整備，航艦、兩棲攻擊艦編隊等多次遠航，提升遠海行動能量，檢驗對台、反介入預案；另與俄國開展海空聯巡聯演，推升俄「中」陣營聯合抗衡美國等西方態勢，謀改變印太區域現狀。年初以來中共對台採「硬中帶軟」策略，「硬」的方面，強化灰色地帶威脅，逕自取消M503偏置航路；另今年2月海警局在「陸船於金門海域越界翻覆事件」後，旋即宣布加強金廈海域執法巡查，甚至登檢我遊船，謀測試我政府底線。「軟」的方面，持續推出福建對台促融系列措施，另謀藉推促金廈、馬榕「同城生活圈」及平潭兩岸共同市場，加大對我促融力度。