綠主委大戰／宜蘭群雄並起 「民主聖地」黨內廝殺已無可避免

民進黨在宜蘭縣兩次縣長選舉敗選，國民黨籍宜蘭縣長林姿妙2026年任期屆滿，這次縣黨部主委改選攸關「民主聖地」能否重返執政。民進黨現任正國會主委陳俊宇任期將屆滿，群雄並起，綠營人士評估，一場黨內廝殺已無可避免。

民進黨在宜蘭2024大選總統、立委雙贏，總統當選人賴清德在宜蘭得票雖不如蔡英文總統當年得票的63.28%，但44.74%得票率是位居非民進黨執政縣市的第一名，立委選舉則領先2萬多票，贏得漂亮。

新當選立委的陳俊宇屬於正國會，輔選團隊由「信賴台灣之友會」秘書長陳金德主導，磨合過程雖有紛擾，結果仍被視為正國會與新潮流整合成功；林姿妙2屆縣長任滿，民進黨想要拿回下屆宜蘭縣長的執政權和議員席次，縣黨部主委的角色尤其重要。

民進黨內目前角逐縣黨部主委者眾，包括縣議員簡松樹最早發聲明表態參選，陳金德子弟兵邱嘉進也有意角逐。正國會議員謝燦輝建議由前議長陳文昌參選主委，但陳無意願，近來謝燦輝的態度亦轉趨積極。

黨內人士指出，縣黨部主委改選是縣長人選的前哨戰，現任主委陳俊宇跟操盤手陳金德都希望透過協調產生主委人選，避免因為競爭造成分裂，不利下次大選。

不過，簡松樹表示，自從政以來，只要他發出聲明之後，就只有一條路就是「走到最後」。邱嘉進等人也無意退讓，各路人馬仍在角力。