綠主委大戰／劉櫂豪、賴坤成人馬再戰 台東埋「二次分裂」危機

台東縣2024立委選舉，綠營劉櫂豪、賴坤成分裂，拱手將立委席次讓給國民黨，選後裂痕仍未修復，下屆縣黨部主委選舉，挺劉派的黨部前主委簡維國推出黨部前執行長蔡昇憲角逐，挺賴派除了行政院東部聯合服務中心執行長洪宗楷的助理張鈺晨挑戰，縣議員黃治維也有意參戰，衍生二次分裂危機。

簡維國去年底因酒駕爭議請辭主委1職，代理主委張甲長也在3月初辭世，5月黨部主委選舉暗潮洶湧，多人運作參選。

劉櫂豪連任失利後暫時淡出政壇，劉的子弟兵簡維國未放棄經營黨務，推出蔡昇憲接棒參選。簡維國說，去年底倉促下台，內心難免遺憾，自己沒有非選不可，願意支持理念相近的黨內同志。

立委選舉力挺賴坤成的洪宗楷曾參選台東市長失利，此次推張鈺晨角逐主委。洪宗楷說，黨內紛擾一陣子，現在最需要團結，盼由自己整合多方聲音，把大家團結起來。

湧言會議員黃治維在本屆縣黨部主委選舉即有意參選，但被劉櫂豪勸退，本屆立委選舉，黃治維也挺賴坤成。黃治維有意投入下屆黨部主委選舉，他說，立委選舉綠營嚴重分裂，基層支持者仍處於分裂局面，盼藉參選讓大家團結，「撫平劉、賴間的裂痕」。

不過，黃治維的參選被解讀為綠營面臨「二次分裂」。黃治維坦言，黨內本來就存在競合關係，若各方勢力願意採合議制，大家坐下來協調推出共同可接受人選，他也不排斥和談，避免火花四射。

綠營人士分析，縣內有投票權的黨員約2200人，洪宗楷陣營雖掌握多數黨員較占優勢，但基層仍盼整合避免黨內裂痕加大，影響2026選戰。