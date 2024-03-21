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韓國瑜29日院會請假赴中樞春祭 二度院長身分同框蔡英文

聯合報／ 記者唐筱恬／台北即時報導
日本交流協會2月舉辦餐會，總統蔡英文、副總統賴清德與擔任立法院長後的韓國瑜首度同台。（圖為讀者提供）
日本交流協會2月舉辦餐會，總統蔡英文、副總統賴清德與擔任立法院長後的韓國瑜首度同台。（圖為讀者提供）

立法院長韓國瑜上任以來每周二、五固定主持院會，據了解韓國瑜下周五29日將首度「請假」，屆時將由副院長江啟臣代理主持院會。據了解，韓國瑜請假理由為，陪同蔡英文總統參加「中華民國113年中樞紀念革命先烈暨春祭忠烈殉職人員典禮」，而這也是韓國瑜以國會議長身分二度與蔡英文同框。

「立法院組織法」第4條規定，「立法院會議，以院長為主席。全院委員會亦同。院長因事故不能出席時，以副院長為主席。」前立法院長王金平時期多親力親為，鮮少找副院長代班，而上一屆前立法院長游錫堃時期，下午院會多由副院長蔡其昌代理，而韓國瑜上任後，至今都親自主席未找過江啟臣代班。

韓國瑜下周五29日首度缺席立法院院會，由江啟臣代班主持院會，據了解，韓國瑜將參加「中華民國113年中樞紀念革命先烈暨春祭忠烈殉職人員典禮」，而這場春祭也是蔡英文任內最後一次主祭，屆時包括總統、副總統以及五院院長等，都將赴忠烈祠致祭，韓國瑜也將與蔡英文、賴清德兩人同台。

不過韓國瑜以國會議長身份與蔡英文同框並非首度，據了解，2月底日本交流協會舉辦餐會，韓國瑜就與蔡英文、賴清德同時出席，這次春祭為第二度同台。

蔡英文 韓國瑜

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