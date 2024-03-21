綠主委大戰／北市英系內訌 張茂楠挨批像「養老院」 英系拱洪健益出征

民進黨現任台北市黨部主委張茂楠隸屬英系，傳出黨內不滿2022年台北市長、2024年立委選戰接連敗北、文宣行銷又不利，盼改由英系議員洪健益出征，英系可能「網內互打」。洪大方承認黨內力拱，基層都願意相挺；張茂楠則說，會繼續拚連任，地方黨部要凝聚共識，不要陷入惡意抹黑。

親英系人士說，農曆年前，台北市議會民進黨團尾牙，前主委黃承國和英系議員出席餐會，不少人向黃表達不希望張茂楠續任，並推薦洪健益參選；議員們抱怨，不知道這2年張茂楠做了什麼，2次選舉操盤都導致敗選，早就讓大家有了危機感。

親英系人士指出，民進黨主席賴清德曾說要加強文宣行銷、促進與年輕人的交流，拉近距離，這2年的行銷做不好、圖文也不好看，張茂楠身邊沒有年輕幕僚，「搞得台北市黨部像是養老院」。

洪健益大方承認說，「幾乎所有議員辦公室主任都希望我選，也有半數議員想要我出來」，民進黨職選舉仍有有派系問題，不是誰想選就能選，但不少同事、基層都願意挺他，因為平常相處得來，「敬重我是老大哥」。

但也有議員表示，選舉最重要的是候選人本身，不全然是張茂楠操盤，難道競總幹部沒有責任嗎？2022年台北市長選舉時，有議員當面和張吵起來，也是當時民進黨台北市長候選人陳時中出面打圓場，張其實是「弱勢主委」，把所有錯怪在一個人的頭上沒有道理。

張茂楠回應，地方黨部就是要盡量讓所有人能良性互動、溝通討論，不要陷入惡意抹黑、造謠、撕裂，這些現象在自己任期內都盡量抹平，期盼各界別在傷口上灑鹽、製造派系對立，黨內民主就是要有理性討論、願意全力擁護民進黨，而非互相謾罵。

隸屬綠色友誼連線的前立委薛凌參選2020年台北市黨部主委，與英系議員王孝維互砍刀刀見骨。今年綠色友誼連線是否再戰主委？派系人士坦言，綠色友誼連線與賴清德關係不錯，薛凌與前立委何志偉都曾曾因選舉受傷，「這次可能不會當出頭鳥」，仍在觀望中。