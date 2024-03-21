國情報告即問即答 黃國昌籲賴清德：記得潘孟安立委的承諾

立法院司法及法制委員會今天邀請立法院秘書長周萬來列席針對「中華民國總統至立法院進行國情報告及詢答模式之建議」進行專題報告並備質詢。民眾黨立委黃國昌質詢提到，民進黨立院黨團總召柯建銘2012年曾與在野黨合作，要求前總統馬英九做國情報告，沒有即問即答就沒有意義，跟現在主張也差太多。

黃國昌質詢時提到，柯建銘稱即問即答是違憲，是否贊成？周萬來回應，各國憲政設計不同，法國憲法第18條有明確規定，美國國情報告是總統報告完就離開，我國憲法增修條文是將國民大會職權移轉到立法院，檢討意見是全部刪除。

周萬來接著表示，現行條文背景與其他國家設計上本來就不會一致，所以立委提案，要依序即時答覆還是即問即答，以幕僚立場，未便表示意見。可由審查會或是到大會來經過立委斟酌考量，不管什麼結果，幕僚一定全力配合。

黃國昌表示，柯建銘曾於2012年和三黨聯合提案要求前總統馬英九做國情報告，必須採取即問即答，否則沒有意義，是否前後主張差太多了？另外，時任立委潘孟安所當時也說，盼總統展現民主誠意，接受立委即問即答。

黃國昌最後說，潘孟安去年曾任民進黨總統當選人賴清德競選總幹事，也在賴清德當選後表示過，賴清德當選赴立法院報告沒有問題，至於是否備詢，將尊重立法院朝野協商，希望賴清德可以記得幕僚長潘孟安對社會大眾做的承諾。

他接著說，賴清德當選後，今年作為競選總幹事的潘孟安受訪表示，賴清德當選赴立院國情報告沒問題，備詢與否會尊重朝野協商。希望準總統賴清德可以記得他的幕僚長跟社會大眾作的莊嚴承諾。