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吳崢自爆開會滑手機 被賴清德訓：有在聽我說話嗎？

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
民進黨網路直播節目「老闆叫我開直播」昨天晚上開播，首集由民進黨發言人吳崢、民進黨立委吳思瑤搭檔。圖／取自民進黨直播
民進黨網路直播節目「老闆叫我開直播」昨天晚上開播，首集由民進黨發言人吳崢、民進黨立委吳思瑤搭檔。圖／取自民進黨直播

民進黨網路直播節目「老闆叫我開直播」昨天晚上開播，首集由民進黨發言人吳崢、民進黨立委吳思瑤搭檔。吳崢在直播中自嘲，常常被民進黨主席賴清德唸，就連昨天開中常會，也被賴清德罵；吳思瑤也開玩笑地說，直播間在中央黨部大會議室，剛好就是開中常會的地方，也是吳崢常常被「修理」的「命案現場」。

吳崢笑說，賴清德要他開這個直播節目，他壓力很大，今天下午開中常會時，他也被賴清德罵。因為他在中常會後要上政論節目，所以一邊開會一邊滑手機，看等一下要講什麼，結果賴清德頭抬起來，突然轉過頭對他說，「吳崢，我看你剛剛都在滑手機，思瑤在講話你也在滑手機，你都有聽到我在講什麼嗎？如果不曉得我在講什麼，怎麼樣代表黨對外回應？」

節目尾聲回應網友提問，吳崢也揭露私下與賴清德互動過程，他嘆一口氣說，和賴清德講話壓力很大，總而言之就是很緊繃，賴清德常說，「吳崢，你現在是黨的發言人，你要代表民進黨，把重大議題說清楚，要想你今天要講什麼、明天要講什麼、後天要講什麼，每天都要有曝光，每天都要有回應，如果3天沒有版面，那你就要想，事情哪裡做錯了」。

吳崢 賴清德

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