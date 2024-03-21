防出養童遭虐 衛福部提「11大改善」提高托育罰則強度

男童「剴剴」遭合格保母虐死案，衛福部上午將在行政院會報告「出養童受虐事件辦理情形及策進作為」報告，針對實務面、制度面、法制面，提出11項策進作為，包含出養必要性評估、出養前安置，應由地方政府辦理，並建立地方社政主管機關複訪機制，強化保母教育訓練、研議較優薪資待遇等。

另外，法制面則將修正「兒童與少年權益保障法」，強化兒少安置服務資源管理；並制定「兒童托育服務法」，強化托育服務機構管理，提高違法托育人員、機構處罰強度。

一、地方社政主管機關角色

加強地方社政主管機關之監督職責，包含對居家托育服務人員之監督、對收出養媒合機構之監督與服務提供審查，並建立地方社政主管機關複訪機制。

二、媒合機構管理與監督

完善媒合機構服務品質內控及督導機制；研商媒合機構社工的例行訪視頻率、建立訪視時應注意事項列表；完善督導機制，訪視報告應交給督導審視並報地方主管機關。

三、保母督導管理機制

照顧家外安置兒童之保母，適用「直轄市、縣(市)政府辦理居家托育人員疑似虐待或不當對待案件處理原則」，規範嚴謹的資格條件、教育訓練及訪視頻率；檢視照顧家外安置兒童之保母篩選機制妥適性，強化教育訓練、完善督導考核機制，並研議較優薪資待；研商訪視機制及訂定相關指引。

四、專業人員教育訓練及督導考核

強化專業人員兒虐敏感度、辨識能力及專業知能。

五、網絡合作

強化跨網絡、跨體系之橫向聯繫，落實一主責多協力服務模式；明確地方政府權責分工合作機制；如涉有跨縣（市）爭議者，中央協助釐清。

六、出養必要性評估

出養必要性評估應由地方政府辦理。

七、出養前安置服務

出養等待期之安置照顧，應由地方政府安排；研商訪視頻率並訂定相關指引，強化保母全日托監督機制；出養兒少適用委託安置流程；相關經費由地方政府支應，如有不足，中央予以協助。

八、社衛政合作

針對脆弱家庭未滿3歲子女、接受政府委託安置及出養兒童，由地方社政主管機關造冊予衛生主管機關，指定幼兒專責醫師，關注兒童發展及受照顧情形。

九、重大案件處理機制

檢討「重大兒童及少年虐待事件防治小組實施計畫」，以個案為中心之原則思考問題，非以機關內部分工思考。

十、修正兒童與少年權益保障法

整合兒少保護與脆弱家庭通報機制，落實分級分類派案，儘速提供訪視、評估與服務；強化地方政府在收出養服務流程之權責與角色、對收出養家庭提供支持服務；強化兒少安置服務資源管理。

十一、制定兒童托育服務法

強化托育服務機構之管理、不當對待案件之處理機制、負責人及托育人員消極資格審查，及提高違法之托育人員及托育機構之處罰強度等。