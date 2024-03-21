快訊

00939被元大證券狂倒10萬多張？達人親揭真相：是供貨給交易市場買賣

血汗！高雄遊覽車禍駕駛疑連開15小時 公路局：最重開罰9萬元

MLB／曾說「不是朋友」成真 大谷翔平解除追蹤水原一平

聽新聞
test
0:00 / 0:00

防出養童遭虐 衛福部提「11大改善」提高托育罰則強度

聯合報／ 記者侯俐安／台北即時報導
民間發起「剴剴對不起」行動，在台北政府以花束、卡片悼念，剴剴家屬友人林祐生說，家屬最希望找出真相，希望4月開庭審理時掌握更多證據；剴剴日前花葬時，4歲姊姊童言童語說「弟弟怎麼住土裡」，令人心酸。記者葉信菉／攝影
民間發起「剴剴對不起」行動，在台北政府以花束、卡片悼念，剴剴家屬友人林祐生說，家屬最希望找出真相，希望4月開庭審理時掌握更多證據；剴剴日前花葬時，4歲姊姊童言童語說「弟弟怎麼住土裡」，令人心酸。記者葉信菉／攝影

男童「剴剴」遭合格保母虐死案，衛福部上午將在行政院會報告「出養童受虐事件辦理情形及策進作為」報告，針對實務面、制度面、法制面，提出11項策進作為，包含出養必要性評估、出養前安置，應由地方政府辦理，並建立地方社政主管機關複訪機制，強化保母教育訓練、研議較優薪資待遇等。

另外，法制面則將修正「兒童與少年權益保障法」，強化兒少安置服務資源管理；並制定「兒童托育服務法」，強化托育服務機構管理，提高違法托育人員、機構處罰強度。

一、地方社政主管機關角色

加強地方社政主管機關之監督職責，包含對居家托育服務人員之監督、對收出養媒合機構之監督與服務提供審查，並建立地方社政主管機關複訪機制。

二、媒合機構管理與監督

完善媒合機構服務品質內控及督導機制；研商媒合機構社工的例行訪視頻率、建立訪視時應注意事項列表；完善督導機制，訪視報告應交給督導審視並報地方主管機關。

三、保母督導管理機制

照顧家外安置兒童之保母，適用「直轄市、縣(市)政府辦理居家托育人員疑似虐待或不當對待案件處理原則」，規範嚴謹的資格條件、教育訓練及訪視頻率；檢視照顧家外安置兒童之保母篩選機制妥適性，強化教育訓練、完善督導考核機制，並研議較優薪資待；研商訪視機制及訂定相關指引。

四、專業人員教育訓練及督導考核

強化專業人員兒虐敏感度、辨識能力及專業知能。

五、網絡合作

強化跨網絡、跨體系之橫向聯繫，落實一主責多協力服務模式；明確地方政府權責分工合作機制；如涉有跨縣（市）爭議者，中央協助釐清。

六、出養必要性評估

出養必要性評估應由地方政府辦理。

七、出養前安置服務

出養等待期之安置照顧，應由地方政府安排；研商訪視頻率並訂定相關指引，強化保母全日托監督機制；出養兒少適用委託安置流程；相關經費由地方政府支應，如有不足，中央予以協助。

八、社衛政合作

針對脆弱家庭未滿3歲子女、接受政府委託安置及出養兒童，由地方社政主管機關造冊予衛生主管機關，指定幼兒專責醫師，關注兒童發展及受照顧情形。

九、重大案件處理機制

檢討「重大兒童及少年虐待事件防治小組實施計畫」，以個案為中心之原則思考問題，非以機關內部分工思考。

十、修正兒童與少年權益保障法

整合兒少保護與脆弱家庭通報機制，落實分級分類派案，儘速提供訪視、評估與服務；強化地方政府在收出養服務流程之權責與角色、對收出養家庭提供支持服務；強化兒少安置服務資源管理。

十一、制定兒童托育服務法

強化托育服務機構之管理、不當對待案件之處理機制、負責人及托育人員消極資格審查，及提高違法之托育人員及托育機構之處罰強度等。

延伸閱讀

衛福部指剴剴案3單位4斷點 要求雙北25日前提檢討報告

社工平均起薪不到4萬！當眾人群起獵巫後「虐童案」破口又該如何亡羊補牢？

適度給孩子看卡通 修杰楷狂喜女兒戒奶嘴

防重大虐童案 醫籲關鍵在中央地方有效協調管理

相關新聞

衛福部指剴剴案3單位4斷點 要求雙北25日前提檢討報告

台北市一歲男童「剴剴」遭合格保母虐死案，衛福部社家署上午將在行政院會報告「出養童受虐事件辦理情形及策進作為」，報告列出「...

吳崢自爆開會滑手機 被賴清德訓：有在聽我說話嗎？

民進黨網路直播節目「老闆叫我開直播」昨天晚上開播，首集由民進黨發言人吳崢、民進黨立委吳思瑤搭檔。吳崢在直播中自嘲，常常被...

金門2釣客被海警救起遲未歸 陳玉珍：不排除赴大陸協助處理

金門2釣客出海釣魚，結果因濃霧迷航到大陸，被中國海警救起，陸方承諾要放人，但到現在還遲遲沒看到人影，讓家屬相當擔憂，金門...

主持會議遭指利益不迴避 王育敏：社會自有公評

民進黨昨天質疑國民黨立委王育敏利益不迴避、主持與自身爭議密切相關會議；王育敏今天重申，她主持議事非常公平，社會有公評，並...

防出養童遭虐 衛福部提「11大改善」提高托育罰則強度

男童「剴剴」遭合格保母虐死案，衛福部上午將在行政院會報告「出養童受虐事件辦理情形及策進作為」報告，針對實務面、制度面、法...

坦言地緣政治對APEC棘手 美官員：繼續支持台灣

美國亞太經濟合作會議資深官員莫瑞今天指出，地緣政治議題確實是APEC的挑戰，其中，兩岸議題雖然總會在這個經貿合作論壇有些...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。