衛福部指剴剴案3單位4斷點 要求雙北25日前提檢討報告

台北市一歲男童「剴剴」遭合格保母虐死案，衛福部社家署上午將在行政院會報告「出養童受虐事件辦理情形及策進作為」，報告列出「剴剴」案之案情與服務時序表，提出四個斷點，包含新北市政府社會局樹鶯社福中心、兒福聯盟、台北市社會局居托中心等3單位未盡之處，以及雙北與兒盟缺乏橫向聯繫與資訊溝通。

報告針對實務面、制度面、法制面，提出11項策進作為，並要求新北市政府、台北市政府、兒童福利聯盟，3月25日前提交本案檢討報告。

報告指出，過去三年兒少出養都在200多人，每年有468到569人未完成媒合。據統計，目前待出養兒童還有430人，分布在兒少機構、寄養家庭、保母、親屬、收養家庭，其中有176人未滿3歲、254人3歲以上。

報告列出「剴剴」案之案情與服務時序表，提出四個斷點。第一個斷點，是新北市政府社會局樹鶯社福中心開案服務，著重家庭經濟意義，未對案童出養必要性評估；該中心目前尚未結案，但去年8月31日後無訪視案童之際物，且去年10月24日兒盟回報第二次訪視情形，該中心也沒有相關紀錄及作為。

第二個斷點，兒盟未依照兒少最佳利益、依附關係、案家需求安置於保母，改交付兒盟合作之保母；兒盟三次訪視期間發現有異狀，卻缺乏兒少保護辨識及敏感度，未有實質積極作為，也未見督導機制。

第三個斷點是台北市社會局居托中心於兒盟訪視隔日執行新收托訪視，卻未發現剴剴頭部瘀青。

第四個斷點是台北市、新北市及兒盟各自服務，沒有橫向聯繫及資訊溝通。

衛福部表示，衛福部已經在3月14日發文地方政府，請其了解出養兒童安置情形，並加強訪視，每周回報衛福部；並將待出養童名單造冊，送地方政府請衛生局指定幼兒專責醫師，了解健康發展及受照顧情形。

衛福部要求，雙北及兒福聯盟在3月25日前提交本案檢討報告。4月上旬將邀集專家、實務工作者、地方政府，研商照顧安置出養兒童及全日托育保母之訪視頻率與檢核清單及相關指引，預定4月底完成。