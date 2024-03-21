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金門2釣客被海警救起遲未歸 陳玉珍：不排除赴大陸協助處理

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
金門海巡隊今天正常備勤，隨時待命，如有接獲廈門海事局通知，就會立刻出海將兩名釣客救回。記者蔡家蓁／攝影
金門海巡隊今天正常備勤，隨時待命，如有接獲廈門海事局通知，就會立刻出海將兩名釣客救回。記者蔡家蓁／攝影

金門2釣客出海釣魚，結果因濃霧迷航到大陸，被中國海警救起，陸方承諾要放人，但到現在還遲遲沒看到人影，讓家屬相當擔憂，金門籍立委陳玉珍表示，有接到家屬的陳情電話，她第一時間也馬上跟北京相關單位通電話，希望協調溝通讓鄉親能盡早返家；她說，若兩人還是沒回來，下一步不排除赴大陸協助處理。

「家屬有跟我聯絡。」陳玉珍表示，家屬在得知兩人被大陸海警救走時，也有打電話給她，但當時大家都認為應該很快就可以回家，沒想到後來一波三折，這當中她都有跟北京相關單位協調聯絡，得到的訊息也是人平安、會放回來，她說，大陸會把金門鄉親跟民進黨「差別對待」的，金門人不支持民進黨，大陸不滿的是民進黨，對他們而言，金門是友好的，所以大陸是會把金門與民進黨是劃開的。

為何人遲遲還沒回來？陳玉珍說，他們是17日出海、18日凌晨被海警尋獲，本來19日回來，所以嚴格來講，2至3天內，都已經算蠻快。

陳玉珍說，她會跟北京保持聯絡，不排除跑一趟大陸，她強調，為金門鄉親服務都是應該的，她個人覺得會很順利，只要是鄉親的請求，她一定會幫忙跑一趟大陸。

會覺得這麼久還沒放人，不尋常嗎？陳玉珍表示，不會啦！現在兩岸情勢比較緊張一點，但她個人覺得大陸已公開表示善意，會把金門鄉親跟民進黨執政黨差別對待；金門人秉持兩岸一家親的精神，北京對金門會差別對待，這兩人真的是釣客，他們是釣客，從事金門允許的活動，也是剛好天氣不好，霧很大才迷航，也感謝大陸協助救人，北京有釋放善意，她會再持續跟北京聯絡看看。

她也提及，因為家屬希望低調，她也配合保持低調，如果需要協助，她一定會幫忙。

金門立委陳玉珍表示，有接到家屬的陳情電話，她說，若兩人還是沒回來，下一步不排除赴大陸協助處理。記者蔡家蓁／攝影
金門立委陳玉珍表示，有接到家屬的陳情電話，她說，若兩人還是沒回來，下一步不排除赴大陸協助處理。記者蔡家蓁／攝影

北京 金門 陳玉珍

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