8億黨產敗訴確定 朱立倫批追殺

針對黨產會透過司法判決又要追徵國民黨黨產八點六億元，國民黨主席朱立倫昨天表示，他要問民進黨主席賴清德，不斷追殺到底，「這就是所謂的朝野要和諧、朝野要和解？」對於朱立倫稱未來四年國民黨所有收入，包含政黨補助款將被全部沒收，黨產會則澄清，國民黨的合法財產收入，不會成為未來強制執行收歸國有的對象。

國民黨不服黨產會認定四百五十八筆土地為不當黨產，追徵八點六億元，提起行政訴訟；最高行政法院日前駁回上訴，國民黨敗訴確定。

朱立倫昨在中常會指出，國民黨黨產已被不當黨產處理委員會全部沒收，「也就是說，我們手中已經沒有任何的黨產」，黨產會又透過司法判決要追徵八點六億元，「未來四年國民黨所有收入包含政黨補助款，全部沒收」。

黨產會澄清，國民黨的合法財產收入，不會成為未來強制執行對象。國民黨隨後再回應，黨產會以二○一六年所立的黨產條例，溯及既往推定國民黨黨營事業皆為不當財產，是否為合法收入，「都是民進黨說了算」，現在又對國民黨追徵八點六億元，這不是清算、追殺，什麼才是？