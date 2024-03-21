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彈劾陳宗彥未過 查案監委王美玉：有些遺憾
監察院調查行政院前發言人陳宗彥涉接受性招待案，已通過調查報告。查案監委王美玉表示，陳宗彥向酒店業者詢問「小芸有空嗎」，是否被性招待，陳沒有承認、也沒有否認，只說不記得了，沒辦法回答這麼久以前的事；經查，陳宗彥問「小芸」後，隨即協助業者追蹤案件進度，兩者有時間密接性，因此提案彈劾，對於懸殊票數未通過彈劾，「尊重但有些遺憾」。
陳宗彥疑涉關說、接受性招待案，去年二月被當時民眾黨立委陳琬惠揭露。王美玉等人調查後，認定陳宗彥違失情節重大，在二月廿日提案彈劾，但投票結果為二票成立、十一票不成立，決定彈劾不成立；監院前天公布調查報告。
王美玉表示，監院調卷時，台南地檢署不提供陳宗彥的監聽譯文，也不給行政簽結的公文，理由是涉及陳宗彥是否犯貪汙罪的卷證資料，無法提供；現在監院調查報告已通過，也轉送台南地檢署，後續將由台南地檢進一步偵辦。
對於監察院調查報告指陳宗彥協助酒店業者關切申請案，並疑接受八次性招待，卻未被彈劾，國民黨立法院黨團總召傅崐萁昨公開批評，監察院早該關門，下半年審查預算時會有「清楚表達」；民進黨團幹事長吳思瑤則表示，尊重監院調查報告。
傅崐萁表示，陳宗彥接受性招待，對價非常清楚；他砲轟監察院「只辦藍營，不辦綠營，非常可恥」。
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