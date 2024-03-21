李大維：賴清德就職演說 會中道審慎

準總統賴清德將在五二○就職，海基會董事長李大維昨表示，北京方面一定會看賴清德的就職演說。他認為，賴清德會務實、中道，以非常審慎的路線來處理國安、兩岸、外交議題，他對賴有信心和期待。資深外交官出身的李大維認為，北京應該不願意看到台灣變成「零邦交」。

李大維昨在YahooTV播出的專訪中說，北京方面一定會看賴清德的就職演說，然後有解讀和立場。他表示，賴清德在副總統任內都會出席國安相關會議，「他不是一張白紙」。主持人追問對賴清德的觀察，李大維回應稱「中道、非常審慎」。

對於五二○後的兩岸關係，李大維說，「一定要想到最好，也要想到最壞的」，好的是對方願意交流，最壞的就是「國防部該做的事了」。他認為，賴清德會務實、中道，以非常審慎的路線來處理國安、兩岸和外交議題，蔡賴之間有共識，賴清德也會有自己的方式，大家應該有信心、期待。

李大維指出，兩岸關係「事實上已經超過所謂台灣地區跟大陸地區雙邊的關係」，大陸的政府工作報告提出反對外來干涉，Ｇ7聲明強調台海和平穩定及兩岸問題和平解決是七國共識，因此，台海已不只是台灣跟大陸間的問題，而是國際間、尤其是主要的民主國家關切的問題，因為這牽涉到全球經濟前景、航空海運安全等等。

針對台灣邦交國只剩下十二個，李大維坦言，目前我邦交國除了教廷外，與其他十一個國家的外交關係某種程度來講都是依賴美國。但他認為，北京應該也不願意看到台灣真的變成「零邦交」，因為他們也要考慮到可能的後果。