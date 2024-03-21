啟動穩健接棒 賴清德每周請益產業

距離五二〇剩兩個月，總統當選人賴清德啟動產業參訪之旅，前天首站拜訪竹科半導體產業。賴清德昨天表示，台灣不僅要維繫半導體產業優勢，更要強化外溢效應。據了解，賴清德接下來每周都會安排一至二場產業傾聽，涵蓋高科技、傳產、農業及軍工產業、地方創生等，用具體行動，為執政接棒準備。

賴清德已開始「信賴新政，穩健接棒」傾聽交流行程，知情人士說，「信賴新政」的三大含義，包括宣示兩岸外交的穩健接棒、延續國際對台灣的民主信賴，其次，政府攜手產業拚繁榮經濟的合作信賴，以及跨黨派求才、政治新局籌組民主大聯盟的務實信賴。

據了解，賴清德接下來的產業交流安排聚焦五大方向，包括國家自主防衛軍工產業、繁榮台灣創新驅動、傳產與農業再升級、均衡的台灣、綠色成長等。

賴清德昨在民進黨中常會表示，要在就職前，利用這寶貴的兩個月，向產業請益，了解最新發展和需求，以便在新政府成立後，維持既有的產業政策與協助，也能盡速根據國際環境與產業局勢的改變，給予最及時支持。

對於參訪半導體產業打頭陣，賴清德說，半導體業不僅是當前許多行業的基礎，要發展衛星、無人機、自駕車、人工智慧、安控和軍工產業，掌握先進製程與晶片，也是至關重要；未來台灣不僅要維繫這個優勢，更要強化外溢效應，讓半導體產業成為台灣用來撬動全球的關鍵支點。

賴清德也說，未來的晶片供應鏈，台灣有優勢，也處在「友岸外包」的信任圈內；如何強化這個優勢，並在這些基礎上去進一步擴大市占率和在供應鏈上的位置，是新政府亟欲加強的部分。