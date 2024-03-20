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獨／密會雙北卻四處講？林右昌媒體頻放話 幕僚不滿轟「作秀」

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
內政部長林右昌。聯合報系資料照
內政部長林右昌。聯合報系資料照

內政部長林右昌近期密會雙北市政府，繼上月拜會台北市府後，據了解，他明天下午將拜會新北市長侯友宜，但林右昌到雙北的拜會行程，本都是不公開行程，雙北幕僚不滿林以「溝通橋梁之姿」頻頻在媒體放話，質疑他是真的要來協助雙北解決問題，還是來作秀。

林右昌在擔任內政部長期間，積極造訪新北市，除經常到各分局慰勞員警，也到各大宮廟參拜，被認為有意挑戰新北甚至是北市。

林右昌自己透露為社子島開發議題，拜會台北市政府，近期也將拜會新北市府共商解決之道，另外也針對新北市周邊地區、蘆南蘆北未來的整體發展、交通建設配套等與侯友宜見面，據了解時間點就是明天下午。

據透露，非公開行程大多都是事後發稿對外說明，但林右昌將非公開行程內容四處散布，彷彿雙北只有他才能協調相當憤怒，質疑他目的不單純，到底真的是想來解決問題，還是一場個人秀。

目前社子島開發可行性評估尚未通過，且因為牽涉雙北洪水平原管制問題，須要中央解套，才能徹底解決北市社子島，與新北市五股之間長期存在的開發限制問題。

侯友宜 林右昌 社子島

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